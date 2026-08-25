В Абхазии почти неделю ищут белоруса 7 25.08.2026, 13:27

4,062

Он вышел из отеля и пропал.

Во время отдыха в Гагре пропал житель Барановичей Андрей Наумцев. Известно, что мужчина находился в Абхазии с 11 августа. В ночь на 19 августа, около 2:00, Андрей вышел из отеля «Калипсо». С тех пор его местонахождение неизвестно.

Местная милиция также занимается его поисками.

— Ничего не предвещало пропажи. На отдыхе был с женой, просто ночью вышел из отеля и пропал, супруга вернулась в Беларусь, — рассказали журналистам в ПСЦ «Ориентир» .

Пропавший Андрей Наумцев был одет так, как на фотографии. Мужчина 1984 года рождения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com