В Абхазии почти неделю ищут белоруса

В Абхазии почти неделю ищут белоруса7
- 25.08.2026, 13:27
- 4,062
Он вышел из отеля и пропал.
Во время отдыха в Гагре пропал житель Барановичей Андрей Наумцев. Известно, что мужчина находился в Абхазии с 11 августа. В ночь на 19 августа, около 2:00, Андрей вышел из отеля «Калипсо». С тех пор его местонахождение неизвестно.
Местная милиция также занимается его поисками.
— Ничего не предвещало пропажи. На отдыхе был с женой, просто ночью вышел из отеля и пропал, супруга вернулась в Беларусь, — рассказали журналистам в ПСЦ «Ориентир» .
Пропавший Андрей Наумцев был одет так, как на фотографии. Мужчина 1984 года рождения.