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В Абхазии почти неделю ищут белоруса

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  • 25.08.2026, 13:27
  • 4,062
В Абхазии почти неделю ищут белоруса

Он вышел из отеля и пропал.

Во время отдыха в Гагре пропал житель Барановичей Андрей Наумцев. Известно, что мужчина находился в Абхазии с 11 августа. В ночь на 19 августа, около 2:00, Андрей вышел из отеля «Калипсо». С тех пор его местонахождение неизвестно.

Местная милиция также занимается его поисками.

— Ничего не предвещало пропажи. На отдыхе был с женой, просто ночью вышел из отеля и пропал, супруга вернулась в Беларусь, — рассказали журналистам в ПСЦ «Ориентир» .

Пропавший Андрей Наумцев был одет так, как на фотографии. Мужчина 1984 года рождения.

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