Борислав Береза: Путин очень боится этого сценария 1 25.08.2026, 12:27

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Борислав Береза

Массовая мобилизация может запустить внутренний кризис в России.

В России уже идет подготовка к новой масштабной мобилизации. В регионах проверяют готовность к приему и размещению новобранцев, а россияне на фоне этих приготовлений начали активнее выезжать из страны.

Что уже происходит в России накануне возможной мобилизации? Как поведут себя простые россияне, если Путин объявит новый массовый призыв?

Такие вопросы сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— Начнем с того, как ведут себя бараны, когда их ведут на убой. Бараны молча блеют и идут на мясофабрику. Тут точно такая же ситуация.

Но сейчас я, кстати, рассматриваю события, которые могут говорить немного об ином ключе. Это не общая большая мобилизация, а, скорее всего, масштабирование мобилизационных центров, которые уже есть.

Объясню, о чем идет речь. На сегодняшний день Россия по-прежнему за квартал контрактует 90 тысяч убийц, которые готовы служить в российской оккупационной армии. 90 тысяч — это примерно то количество, которое сейчас есть. Но им необходимо готовить резерв. Поэтому вполне возможно, что сейчас именно под этот резерв и идет подготовка учебных центров.

Поэтому пока непонятно, будет мобилизация или нет. Западные эксперты говорят, что Путину сейчас достаточно того количества — 90–93 тысяч контрактников. Это включая россиян, российских уголовников, а также иностранцев, которых удается мобилизовать за квартал. Их хватает для того, чтобы восполнять потери. А вот для создания резервов может потребоваться уже совершенно другая история.

Будут ли россияне сопротивляться? Часть будет выезжать, что мы уже видим. В Армении для россиян уже на 30 процентов поднялись цены на аренду. В Казахстане сейчас происходит усиление режима контроля за въездом россиян. В Грузию также въезжает огромное количество людей. Наблюдаем, что часть выезжает в Турцию.

Россияне бегут, потому что знают: от российской власти можно ожидать чего угодно. Но принял ли Путин окончательное решение действительно проводить большую, глобальную мобилизацию, пока я не вижу этому подтверждения.

Более того, эксперимент, насколько я помню, с подобной мобилизацией был проведен в Пензе, где россиян бусифицировали, и они молчали. Кто-то возмущался, жены кричали, но в целом россияне молчат.

Несмотря на то что речь идет не о защите своего отечества, а об оккупационных войсках, даже это не заставляет россиян не соглашаться с властью. К сожалению, российские бараны готовы служить кооперативу «Озеро», чтобы он зарабатывал деньги, и отдавать свои жизни за оккупационный режим. Ничего другого я не вижу.

И еще один момент. Надо учитывать, что экономическая ситуация в России на сегодняшний день не очень хорошая. Поэтому на фоне закручивания гаек и всего происходящего дополнительное давление может привести к нестабильности в России. А Путин этого очень сильно боится. Посмотрим, пойдет ли он на обострение ситуации, запустив мобилизационные процессы.

— Сможет ли новая мобилизация в РФ реально изменить ситуацию на фронте? Даст ли она российской армии заметное преимущество?

— Любая мобилизация дает эффект. Любая. Если значительно увеличить количество войск — на 400 тысяч, на 500 тысяч, — если такое произойдет, то, конечно, это даст определенный эффект.

Но сейчас другие времена. Сейчас не времена Первой мировой войны. Поэтому просто дать автомат в руки и сказать: «Беги вперед» — этого мало. Потому что есть артиллерия, есть FPV-дроны, есть другие способы уничтожения врага. И просто это мясо будет сожжено до того, как оно даже дойдет до позиций.

Но если эти войска будут использовать для того, чтобы обучать их работать с дронами и техникой, это уже будет достаточно серьезной проблемой.

И здесь вопрос в том, что Украина должна отвечать точно так же: не просто больше мобилизовать, а обучать большее количество людей работать с дронами, как наземными, так и воздушными.

— Как новая массовая мобилизация и отъезд людей из страны ударят по экономике России? Насколько серьезными станут дефицит рабочих рук, рост расходов и новая волна эмиграции?

— Путину плевать, какие расходы будут. Люди будут меньше есть, меньше жить, меньше зарабатывать, но на войну будут тратить максимальное количество денег. Дело в том, что он воспринимает россиян как ресурс для достижения своих личных интересов. И плевать ему, сколько россиян сдохнет в горниле этой войны. Более того, он пытается активно играть на территории Беларуси. Даже там есть рекрутинговые центры, и отдельные белорусы соглашаются воевать.

Но здесь надо четко понимать, что на сегодняшний день экономика России пока не справляется с той нагрузкой, которая на нее ложится. Дефицит бюджета растет. И рано или поздно этот пузырь лопнет. И вот тогда Россия может опять увидеть знаменитые истории, когда будут обращаться к американскому правительству с просьбой привезти куриные окорочка, чтобы спасти россиян от голода. Будем надеяться, что Америка не услышит Россию.

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