Украина готовит танки к войне нового поколения

Украина готовит танки к войне нового поколения1
- 25.08.2026, 14:11
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Тяжелая бронетехника нуждается в ИИ-системах защиты от дронов.
Украина пересматривает применение западных танков на фоне стремительного развития беспилотников. Leopard и другие современные машины постепенно превращаются из классического оружия прорыва в многофункциональные платформы, которые адаптируют к реалиям современной войны, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
Украинские экипажи уделяют большое внимание модернизации бронетехники. На машины устанавливают защитные конструкции, сетки и дополнительные элементы бронирования, а сами подразделения продолжают ремонт, обучение и поиск новых способов применения танков.
Особое внимание уделяется интеграции бронетехники с беспилотными системами. Танки все чаще используются для эвакуации поврежденной техники, буксировки и поддержки подразделений, сохраняя возможность возвращаться к более активным задачам после появления эффективных средств защиты от FPV-дронов.
«Будущее танков зависит от технологий, которые позволят защитить их от беспилотников», — пишут авторы материала.
В украинских подразделениях одновременно меняется подготовка личного состава. Часть танкистов переходит на управление воздушными и наземными дронами, а новые военнослужащие получают опыт работы сразу с современными роботизированными системами.
Командиры рассчитывают на дальнейший технологический рывок. Среди перспективных направлений — системы искусственного интеллекта для обнаружения и перехвата беспилотников, автоматизированная защита и дистанционное управление бронемашинами.
«Даже лучшие танки должны адаптироваться к новой реальности поля боя», — отмечает издание.
Украина фактически превращает нынешний кризис бронетехники в площадку для модернизации. Leopard и другие западные машины могут стать основой для следующего поколения боевых платформ — более защищенных, автоматизированных и тесно интегрированных с беспилотными системами.