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Volkswagen создал пикап на платформе своих кроссоверов

  • 25.08.2026, 14:25
  • 1,408
Volkswagen создал пикап на платформе своих кроссоверов
Фото: Volkswagen

Инженерам пришлось серьезно адаптировать конструкцию.

Volkswagen представил новый пикап Tukan. Главная особенность модели скрыта не в ярком дизайне, а под кузовом. Tukan стал первым пикапом марки, построенным на модульной платформе, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее эта архитектура использовалась преимущественно для легковых автомобилей и кроссоверов. Для нового пикапа инженерам пришлось серьезно адаптировать конструкцию. В частности, Tukan получил специальную заднюю подвеску с рессорной балкой, рассчитанную одновременно на перевозку грузов, надежность и комфорт.

Фото: Volkswagen

Есть две версии модели. Однокабинный Robust ориентирован прежде всего на профессиональное использование и получил увеличенную грузовую платформу. Двухкабинный Extreme делает ставку на комфорт, технологии и повседневную практичность.

Фото: Volkswagen

Дизайнеры Volkswagen намеренно отказались от прямого сходства с кроссовером T-Cross, с которым Tukan роднит архитектура. Пикап получил более высокий передок, светодиодную оптику, крупный воздухозаборник, массивные колесные арки и выраженные черные элементы кузова.

Фото: Volkswagen

«Мы переработали платформу специально для задач пикапа», — отмечают в Volkswagen.

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