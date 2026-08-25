Volkswagen создал пикап на платформе своих кроссоверов
- 25.08.2026, 14:25
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Инженерам пришлось серьезно адаптировать конструкцию.
Volkswagen представил новый пикап Tukan. Главная особенность модели скрыта не в ярком дизайне, а под кузовом. Tukan стал первым пикапом марки, построенным на модульной платформе, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Ранее эта архитектура использовалась преимущественно для легковых автомобилей и кроссоверов. Для нового пикапа инженерам пришлось серьезно адаптировать конструкцию. В частности, Tukan получил специальную заднюю подвеску с рессорной балкой, рассчитанную одновременно на перевозку грузов, надежность и комфорт.
Есть две версии модели. Однокабинный Robust ориентирован прежде всего на профессиональное использование и получил увеличенную грузовую платформу. Двухкабинный Extreme делает ставку на комфорт, технологии и повседневную практичность.
Дизайнеры Volkswagen намеренно отказались от прямого сходства с кроссовером T-Cross, с которым Tukan роднит архитектура. Пикап получил более высокий передок, светодиодную оптику, крупный воздухозаборник, массивные колесные арки и выраженные черные элементы кузова.
«Мы переработали платформу специально для задач пикапа», — отмечают в Volkswagen.