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Подпольщики ударили FPV-дроном по ячейке «Единой России» в оккупированном Мелитополе

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  • 25.08.2026, 14:57
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Подпольщики ударили FPV-дроном по ячейке «Единой России» в оккупированном Мелитополе

«Поздравили» с Днем Независимости Украины.

Во временно оккупированном Мелитополе 24 августа силы сопротивления атаковали региональный филиал российской партии «Единая Россия». Для нанесения удара был использован FPV-дрон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко.

«Вчера, в День Независимости Украины, силами сопротивления Мелитополя с помощью FPV-дрона было поражено региональное отделение партии «Единая Россия», — написал он.

Информации о последствиях удара и возможных потерях пока нет.

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