Родившийся в Эстонии пес сыграл собаку Одиссея в голливудском блокбастере Нолана 1 25.08.2026, 15:27

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фото: err.ee

Поденгу – очень древняя порода собак.

В блокбастере Кристофера Нолана «Одиссея» снялись три собаки породы португальский поденгу. Они исполняли роль Аргоса – собаки Одиссея – в разные периоды ее жизни. Один из них, четырехлетний Корсар (Corsair), родился в Эстонии, рассказала заводчица Ирен Нааритс в студии телепередачи «Terevisioon».

«Большинство наших щенков уезжает за пределы Эстонии, здесь их довольно мало, – отметила Нааритс, которая является единственным заводчиком поденгу в Эстонии. – И не только в Эстонии – мы одни из немногих заводчиков за пределами Португалии и Америки. Это две страны, где сейчас в основном и ведется разведение этой породы».

Поденгу – очень древняя порода. «Это одна из борзых средиземноморских стран. Похожие породы – поденко ибиценко и фараонова собака. Особенности породы зависели от того, на какой местности им приходилось охотиться», – отметила Нааритс.

«В молодости они, конечно, более активные, но с возрастом становятся довольно спокойными. Они любят внимание, чтобы их гладили. Это истинные семейные собаки, очень преданные. Друзьями для всех и каждого они сразу не становятся, им требуется немного времени, чтобы привыкнуть», – отметила заводчица.

Нааритс добавила, что поденгу достаточно чему-то научить всего один раз, и они запоминают это на всю жизнь. «Дрессировщик голливудских фильмов сравнивает их с бельгийской овчаркой, которая считается звездой собачьего мира благодаря своей способности к обучению», – добавила она.

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