Путин политически не доживет до 1 сентября 3 Андрей Пионтковский

25.08.2026, 15:23

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Андрей Пионтковский

Открывается коридор возможностей.

С 30 июня вот уже почти 2 месяца подряд я буквально кричу на немногих доступных мне ресурсах, обращаясь прежде всего к Владимиру Зеленскому и Андрею Сибиге. Сначала с огромной надеждой, а сегодня почти уже в отчаянии я пытаюсь донести до них благую весть: Китай предлагает им стать новыми Никсоном и Киссинджером и готов повторить вместе с ними исторический маневр, решивший исход III мировой войны (холодной).

А именно: переход Китая в ходе войны на правильную сторону Истории. На сторону США в 1972 году. На сторону Украины в 2026 году.

Я справедливо гордился этой своей исторической аналогией. Но я забыл, что Зеленский и Сибига годятся мне во внуки. В 1972 году их просто еще не было на свете. И в любом случае, драматические события того времени воспринимаются ими как скучные подробности имперской политики Москвы середины прошлого века.

В день Независимости Украины Президент Зеленский заявил, что, «коридор возможностей» для завершения конфликта будет открыт, начиная с саммита «Большой двадцатки», который пройдет в США с 14 по 15 декабря 2026 года, и заканчивая летом 2027 года. После этого в США начнутся президентские выборы, сказал он.

При всем моем громадном уважении к исключительно эффективной внешнеполитической деятельности Президента Украины по созданию Коалиции Желающих Победы Украины, категорически не согласен с этой формулой коридора возможности, как по его временным рамкам, так и по неуместной, на мой взгляд, его трампоцентричностью.

По моему глубокому убеждению, подлинный Коридор Возможностей открыт сегодня 25 августа.

Более того он уже широко открыт 52 дня – с 4 июля, когда Андрей Сибига получил от своего китайского коллеги Ван И приглашение посетить Пекин с официальным визитом. Для китайского политического сознания 54 года – это мгновение, и я уверен, что со стороны Китая это было приглашение, направленное потенциальному украинскому Киссинджеру.

Мое убеждение базируется на беспрецедентной серии заявлений, жестов, действий китайских властей в последние два месяца, явно недоброжелательных, а порой и оскорбительных в отношении путинской России (см. мои предыдущие публикации).

На международном уровне эта тенденция выражалась, в частности, в нараставшей жесткости выступлений постоянного представители КНР в ООН Фу Конга в ходе обсуждения «украинского кризиса».

7 июля Фу Конг впервые поддержал призыв представителя США к России и Украине прекратить огонь по линии соприкосновении сторон.

А на заседании СБ ООН 29 июля выступление китайского представителя прозвучало даже более проукраинским, чем американского. Товарищ Фу Конг не только призвал обе стороны немедленно прекратить боевые действия, но он пошел дальше. Он подчеркнул, что последующие переговоры о полномасштабном урегулирования конфликта должны исходить из принципа сохранения нерушимой территориальной целостности всех государств.

Москва буквально онемела в шоке от подобного поведения своего «больше чем стратегического партнера» и уже два месяца слово КИТАЙ просто не произносится, ни в каком контексте – ни на пропагандистских каналах, ни в официальных выступлениях чиновников.

Первая робкая и неуверенная попытка подготовить верный пипл к чему-то ужасному было предпринята в прошлый четверг 20 августа на площадке легендарного советского разведчика Дмитрия Симиса.

Было короткое включение ведущего кремлевского китаиста Маслова, вещавшего откуда-то из Китая, что Пекин, знаете ли, руководствуется, прежде всего, своими собственными интересами и его взгляды на украинскую войну могут не всегда совпадать с российскими.

Уважаемый Владимир Александрович! Исходя из вышеизложенного, предлагаю Вам воспользоваться другим коридором возможностей, тем более что его эффективность может быть экспериментально проверена в течение буквально пары дней.

Прежде всего, Вам необходимо как можно скорее отправить уважаемого Андрея Ивановича с визитом в Пекин. Затягивать с ним было бы невежливо по отношению к великой державе.

Практически уже подготовленные, но в то же время оглушительные результаты переговоров министров иностранных дел я вижу следующим образом:

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров оба министра, отвечая на вопросы, подтвердят свою приверженность известной формуле Фу Конга об урегулировании «украинского кризиса». И уже практически уходя Ван И как бы мельком сообщит, что 1 сентября в Пекин с трехдневным государственным визитом прибывает Президент Украины Владимир Зеленский.

Думаю, что российский диктатор при таком раскладе событий не доживет до 1 сентября, во всяком случае, политически.

Это закон поведения фашистских режимов, столкнувшихся с неотвратимостью военного поражения. Возникает группа высших силовиков заинтересованных в сохранении себя во власти в стране ценой отстранения/ликвидации фюрера.

Подобная группа неизбежно должна была возникнуть в России. Ряд источников утверждает, что она уже установила контакты с китайскими властями. Я этого не исключаю. Более того, такое сотрудничество логично объяснят «внезапное» охлаждение китайцев к персоналистской путинской системе власти. При сохранении и даже укреплении их контроля над ресурсами Сибири.

Путинизм – это действительно был контрольный выстрел в голову России.

Андрей Пионтковский kasparovru.com

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