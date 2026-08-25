Белоруса поразили дюны под Гомелем

Белоруса поразили дюны под Гомелем1
- 25.08.2026, 15:40
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Как они появились?
Гомельчанин versagel_masterskaj_gomel рассказал и показал, где в нашей стране можно найти «песчаные горы».
«Для меня было открытием, что тысячи гектаров в Беларуси, недалеко от Гомеля сформировали дюны, - пишет он. - Деревни, леса, дороги стоят на песчаных горах.
Около 10 000 лет назад, когда отступал ледник и начинался последний – текущий – межледниковый период, ветры начали раздувать пески, оставшиеся на месте прежних рек, создавая из них длинные гряды. Так появились дюны».
По словам комментаторов, такие ландшафты сейчас можно встретить также во многих районах белорусского Полесья.