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Житель Барановичей рассказал о буллинге в местной гимназии

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  • 25.08.2026, 16:15
  • 5,782
Житель Барановичей рассказал о буллинге в местной гимназии

Обращения в милицию не помогли.

Житель Берановичей rusan_family рассказал в Threads о преследовании, которому подвергается его брат в городской гимназии №4.

«Моего младшего брата уже два года травят в 4-й гимназии города Барановичи, - пишет он. - Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты - все бесполезно. Куда и к кому обращаться, чтобы наконец восстановить справедливость?»

Также автор поста опубликовал фото синяков на теле своего брата.

Пользователи соцсети посоветовали перевести ребенка в другую школу и добиваться наказания виновных. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии под постом:

- Переведите ребёнка в другую школу! А потом доводите до конца эти разборки. Вытащить ребенка из этого - первоочередная задача!

- Моего сына травили в школе не только дети но и их родители, через месяц я перевела его в другую школу. Бороться с этим бесполезно к сожалению, не мучайте ребенка избавите его от возможности терпеть издевки малолетних уродов.

- У нас так было в школе в Минске. Ничего не помогло. Ни встречи с родителями , ни обращение в милицию даже с видео, где все показано). Администрация школы заставила в итоге извиняться моего ребенка. А соцпедагог вообще почему-то перешел на сторону обидчика. Не верю после этого в какую-то правду и справедливость.

- Недавно ведь был случай доведения до самоубийста в Бресте! Родители и сестра просят о помощи а происходит беспредел!

- Человеческий фактор решает все! Меня тоже в школе жестко буллили одноклассники-мальчишки за то, что меня одна мама воспитывает и мы бедные и ничего им не сможем сделать, а если пожалуешься, то ты - стукачка и ябеда. Учителя никак не вмешивались.

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