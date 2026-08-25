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ВСУ взяли в плен племянника российского депутата

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  • 25.08.2026, 16:32
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ВСУ взяли в плен племянника российского депутата
Фото: dialog.ua

Оккупант уверяет, что ехал на войну «строить».

Российский военнослужащий, представившийся Дмитрием Ломакиным из Перми, попал в плен на Запорожском направлении. По данным 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, мужчина заявил, что является племянником депутата Пермской городской думы, сообщает Dialog.UA.

Украинские военные сообщили, что Ломакин подписал контракт с российской армией, рассчитывая на обещанные выплаты, после чего его отправили на войну против Украины. В опубликованном видео пленный рассказал, что перед отправкой ему якобы обещали физическую работу без боевых выходов.

«Думал, что будем строить. Не знал, что еду на войну», – приводит слова пленного 33-й ОШП.

На опубликованных украинскими военными кадрах Ломакин также сообщил, что его дядя (родной брат его матери) является депутатом в Перми. Имя парламентария он не назвал. В 33-м ОШП заявили, что российский военнослужащий теперь находится в плену и может рассчитывать на обмен. Сам Ломакин выразил желание вернуться в Россию в рамках обмена на пленного с «Азовстали».

Фото: dialog.ua
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