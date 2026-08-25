Польша получила партию новых южнокорейских танков 1 25.08.2026, 16:59

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Фото: X

Боевые машины разместят у границы с РФ.

Во вторник в Польшу прибыли 28 танков K2 южнокорейского производства, которые будут развернуты вблизи границы с Калининградской областью России.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в X.

‼️W Polsce są już pierwsze koreańskie czołgi z podpisanego 1 sierpnia 2025 r. kontraktu na nowe K2 i K2PL.



28 czołgów K2 właśnie dotarło do Polski i zasili 16. Dywizję Zmechanizowaną. W kolejnych partiach pojawią się czołgi w wersji K2 PL, a więc wyprodukowane w części z… pic.twitter.com/Gy6ZyIl36U — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 25, 2026

Поставка партии танков стала результатом контракта, подписанного между Польшей и Южной Кореей 1 августа 2025 года. Страны договорились о поставке 180 военных машин, включая 64 танка, частично собранных из польских компонентов.

25 августа в Польшу прибыла первая партия заказанных машин. Министр обороны опубликовал фотографию танков, которые разгружают с корабля в одном из портов Поморского воеводства.

28 танков, прибывших в Польшу, пополнят 16-ю механизированную дивизию. Она дислоцируется в северо-восточной части страны, то есть вблизи Калининградской области РФ.

Косиняк-Камыш также сообщил, что в следующих партиях появятся танки в версии K2PL, то есть частично состоящие из компонентов польского производства.

«Это важный шаг, который увеличивает производственные возможности нашей промышленности и является последовательным укреплением безопасности Польши», – отметил министр обороны.

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