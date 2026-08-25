«Мне 21 год как мне жить на эти деньги?» 16 25.08.2026, 17:12

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Электромонтер из Могилева рассказал о своей зарплате.

Пользователь Threads jinada.ceo опубликовал свой расчетный лист. По его словам, работая электромонтером на агрокомбинате «Восход» Могилевского района, за июль он получил 1113 рублей. И это – с учетом сверхурочной работы.

«Расчетник электромонтера на предприятии «Агрокомбинат Восход», - пишет он. - после этого они хотят, чтобы к ним приходили люди и работали. Мне 21 год как мне жить на эти деньги (нет опыта с такой зарплатой). Я увольняюсь».

Многие пользователи соцсети отметили, что 1113 рублей по современным белорусским меркам – не так уж и мало. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Тысяча сто? Так это еще не так и плохо, чтобы вы знали.

- Отработал на сельхоз предприятии 300 часов за месяц, и ночные смены были, и в праздники, и в выходные работал, получил полторы тысячи после вычета. После этого возникают вопросы, почему молодежь не идёт в сельское хозяйство.

- 29 рабочих дней. Переработка - неделя. И получить в итоге минимум. Сомневаюсь, что адекватные тут написали что нормально.

- Зато рисуют среднюю зарплату в три тысячи. Все как всегда.

- Мне на ОАО «Белшина» по шестому разряду 970 рублей выплатили.

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