«На красный не ходим, матом не кричим»: россиянин рассказал, как себя вести в Беларуси

«На красный не ходим, матом не кричим»: россиянин рассказал, как себя вести в Беларуси5
- 25.08.2026, 17:41
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Памятка туристам.
Россиянин wskno опубликовал в Threads советы для своих соотечественников, которые едет в нашу страну.
«Народ, кто также, как и я переезжает в Беларусь или уже переехал, вам небольшая памятка, чтобы вы потом не жаловались, - пишет он. - Беларусь, не «Белоруссия».
Тут свой рубль и своя валюта, обменники работают везде, так что меняйте и не кричите в магазинах.
Тут есть свой язык и он абсолютно прекрасен, смешного в нем ничего нет.
Правила есть правила, на красный не ходим, матом не кричим, Беларусь страна культурная.
Автора поста поддержали и белорусы, и многие россияне. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
- Достаточно копнуть каждого, настаивающего, подчеркиваю, на «правильности» названия «Белоруссия» в современном контексте – и, гарантированно, такой человек рассматривает сам факт обретения государственности и суверенитета Республикой Беларусь как «историческое недоразумение» и считает Беларусь частью другого государства.
- Есть прекрасная страна - Беларусь и никак по-другому. Мы же не коверкаяем название РФ. Уважайте суверенитет той страны куда хотите поехать.
- Сейчас все белорусскоязычные школы забиты, люди в дальние районы детей возят, сами учат. В Минске и Гродно часто можно услышать беларускую речь.