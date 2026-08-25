ВСУ продвинулись на Харьковщине
- 25.08.2026, 17:57
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Оккупантов отбросили в районе Двуречной.
Силы обороны Украины освободили 7,5 км² территории в районе Двуречной Харьковской области.
Об этом сообщили аналитики DeepState и корпус «Хартия».
«Силы обороны Украины восстановили контроль вблизи Западного», — отметили в DeepState.
Операцию провели бойцы 23-го отдельного штурмового полка Р.У.Г корпуса «Хартия». Иностранные военнослужащие зачистили участок местности к юго-западу от Двуречной и взяли под контроль северную часть населенного пункта Западное.
Кроме того, украинские бойцы освободили от российских оккупантов лесной массив. Всего под контроль Сил обороны вернулись 7,5 км² украинской территории.
«Шаг за шагом. Позиция за позицией. Освобождаем украинскую землю от врага. Двуречная. Продолжение следует», — заявили в «Хартии».