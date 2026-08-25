Лукашенко заявил о «недоразумениях» вокруг проекта российско-белорусского самолета

Лукашенко заявил о «недоразумениях» вокруг проекта российско-белорусского самолета5
- 25.08.2026, 18:12
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Диктатор мечтает о самолете с 2023 года.
Вокруг проекта российско-белорусского самолета «Освей» есть «недоразумения», которые следует обсудить, заявил Александр Лукашенко на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. Об этом сообщает агентство БелТА.
Говоря о данном проекте, узурпатор сказал, что там имеются «некие недоразумения».
«Но, я думаю, мы сейчас обсудим их, для того чтобы все-таки «Освей» был», — продолжил он.
По словам белорусского диктатора, этот самолет «нужен на нашем общем рынке».
«Естественно, для России это хороший будет самолет. Ну а для нас — приобретение новых компетенций», — отметил узурпатор.
Также он обратил внимание, что в Беларуси занимаются ремонтом «многих» самолетов. А с помощью РФ белорусская сторона могла бы освоить новое направление в промышленности, добавил Лукашенко.
25 августа Мантуров заявил, что изготовление опытного образца самолета «Освей» ожидается к следующему году.
Легкий многоцелевой самолет ЛМС-192 «Освей», впервые представленный в сентябре 2025 года на выставке «Иннопром.Беларусь», предназначен для местных и региональных линий и сможет перевозить до 19 пассажиров или 1,8 тонны груза.