закрыть
27 августа 2026, четверг, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко заявил о «недоразумениях» вокруг проекта российско-белорусского самолета

5
  • 25.08.2026, 18:12
  • 6,332
Лукашенко заявил о «недоразумениях» вокруг проекта российско-белорусского самолета

Диктатор мечтает о самолете с 2023 года.

Вокруг проекта российско-белорусского самолета «Освей» есть «недоразумения», которые следует обсудить, заявил Александр Лукашенко на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. Об этом сообщает агентство БелТА.

Говоря о данном проекте, узурпатор сказал, что там имеются «некие недоразумения».

«Но, я думаю, мы сейчас обсудим их, для того чтобы все-таки «Освей» был», — продолжил он.

По словам белорусского диктатора, этот самолет «нужен на нашем общем рынке».

«Естественно, для России это хороший будет самолет. Ну а для нас — приобретение новых компетенций», — отметил узурпатор.

Также он обратил внимание, что в Беларуси занимаются ремонтом «многих» самолетов. А с помощью РФ белорусская сторона могла бы освоить новое направление в промышленности, добавил Лукашенко.

25 августа Мантуров заявил, что изготовление опытного образца самолета «Освей» ожидается к следующему году.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-192 «Освей», впервые представленный в сентябре 2025 года на выставке «Иннопром.Беларусь», предназначен для местных и региональных линий и сможет перевозить до 19 пассажиров или 1,8 тонны груза.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук