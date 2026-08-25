США попросили Украину не атаковать Москву из-за визита директора ЦРУ

США попросили Украину не атаковать Москву из-за визита директора ЦРУ10
- 25.08.2026, 18:37
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Сегодня Джон Рэтклифф прибыл в столицу РФ на секретные переговоры.
Соединенные Штаты Америки попросили Украину воздержаться от атак на Москву в эти дни.
Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает Axios во вторник, 25 августа.
По данным издания, перед визитом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву США уведомили Украину о поездке высокопоставленной делегации и попросили воздержаться от ударов до ее завершения.
25 августа стало известно, что в Москву тайно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф для проведения встреч в российской столице. По данным Flightradar24, самолет прибыл в Ригу 23 августа с американской авиабазы Кэмп-Спрингс недалеко от Вашингтона.
Последний прямой рейс самолета, зарегистрированного в США, из Европы в Россию состоялся еще в январе этого года — тогда он доставил спецпредставителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера на переговоры с Путиным по поводу войны в Украине.