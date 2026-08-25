Путин срочно изменил свой рабочий график на вторник 5 25.08.2026, 18:54

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Фото: Getty Images

Диктатор РФ отменил все мероприятия из-за визита директора ЦРУ.

Правитель РФ Владимир Путин срочно изменил свой рабочий график на вторник на фоне возможного визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа. Запланированное на этот день масштабное мероприятие, подготовкой которого занимались сотни человек, было перенесено за несколько дней до его проведения, сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев. По его словам, источники подтвердили ему информацию о прибытии в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. О визите Рэтклиффа в Москву ранее сообщила корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. По их данным, глава ЦРУ во вторник должен провести в российской столице встречи с представителями российских властей.

Перед поездкой Рэтклиффа США сообщили Украине о визите высокопоставленной американской делегации в Москву и попросили приостановить удары на время ее пребывания в российской столице, сообщил Axios со ссылкой на источник.

В Москву прибыл американский военно-транспортный самолет, который, предположительно, доставил главу ЦРУ. Boeing C-17 Globemaster III ВВС США вылетел из США в воскресенье и сначала прибыл в Ригу. Во вторник он отправился из столицы Латвии в Москву. По данным Flightradar24, американский C-17 утром приземлился в московском аэропорту Внуково. После прилета американского борта в Москве заметили автомобильный кортеж с номерами американских дипломатов.

Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о прибывшем во Внуково американском военном самолете. Представители Минобороны США, Белого дома, посольства США в Москве и посольства России в Вашингтоне оперативно не ответили на вопросы о целях рейса.

Если визит Рэтклиффа подтвердится, то он станет первым визитом директора ЦРУ в Россию после начала войны с Украиной. Предыдущий визит главы американской разведки в Москву состоялся в ноябре 2021 года. Тогда директор ЦРУ Уильям Бернс провел переговоры и предупредил руководство России о том, что США располагают информацией о подготовке вторжения в Украину.

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