300-летний закон физики прошел самое серьезное испытание в своей истории 1 25.08.2026, 19:03

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Иллюстрационное фото

Физики проверили закон всемирного тяготения на самых больших космических масштабах.

Физики проверили закон всемирного тяготения на самых больших космических масштабах и подтвердили, что он работает так, как предсказывали Ньютон и Эйнштейн, даже между скоплениями галактик, разделенными сотнями миллионов световых лет. Результаты поддерживают гипотезу темной материи. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Ученые давно знают о загадке: звезды на окраинах галактик движутся заметно быстрее, чем позволяет видимая масса. Это объясняют либо существованием невидимой темной материи, либо тем, что на больших масштабах меняются сами законы тяготения (гипотеза MOND).

Чтобы проверить это, международная команда из более чем 40 исследователей под руководством Патрисио Гальярдо из Пенсильванского университета использовала наблюдения телескопа в пустыне Атакама. По тому, как массивные скопления галактик искажают реликтовое излучение, ученые оценили силу гравитации на колоссальных расстояниях.

Оказалось, что тяготение по-прежнему подчиняется закону обратных квадратов — то есть тем же принципам, что были сформулированы еще в XVII веке. Это резко ограничивает альтернативные теории вроде MOND и укрепляет позиции темной материи.

При этом сама природа темной материи остается неизвестной: ученые лишь подтвердили, что без нее движение галактик объяснить не удается. Из чего именно она состоит, еще предстоит выяснить в будущих исследованиях. Работа примечательна тем, что переносит законы, открытые еще во времена Ньютона, на структуры, разделенные немыслимыми в его эпоху расстояниями, — и показывает, что даже там классическая физика продолжает работать.

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