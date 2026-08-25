«Всем советую решиться на такой шаг в зрелом возрасте» 11 25.08.2026, 19:26

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Минчанки рассказали, зачем пошли в университет после 30 лет.

Три минчанки рассказали госагентству «Минск-Новости», почему решили снова поступить в университет уже во взрослом возрасте. Одна в 46 лет освоила режиссуру, другая после карьеры в IT пошла учиться на врача, а третья поступила в БГЭУ вместе с младшим братом.

Наталья Шитько поступила в Белорусский государственный университет культуры и искусств в 46 лет. К тому моменту она уже окончила консерваторию, около 20 лет проработала в детских садах и занималась частной музыкальной практикой. Однако со временем поняла, что хочет заниматься режиссурой профессионально.

Наталья Шитько. Фото: «Минск-Новости»

«Подспудно зрело недовольство: я чувствовала, что исчерпала себя как музыкальный руководитель. Ведь наши утренники в саду — это, если вдуматься, настоящая режиссерская работа, пусть и на своем уровне. Я осознала, что хочу делать это профессионально, с глубоким пониманием процессов, а не на ощупь, как раньше», — рассказала она.

Поступать Наталья решила на дневное отделение. К экзаменам она начала готовиться всего за полтора месяца: историю Беларуси учила самостоятельно, по русскому языку занималась с репетитором, параллельно готовила творческую программу. В итоге набрала 81 балл по истории и 74 — по русскому.

Ради учебы Наталья оставила работу, а оплачивать образование ей помог старший сын. В итоге университет она окончила с красным дипломом.

«Всем советую решиться на такой шаг в зрелом возрасте — это потрясающий опыт, который обновляет не только багаж знаний, но и внутреннее ощущение себя, помогает открыть новые грани», — говорит она.

Сейчас университет предложил Наталье преподавать на кафедре.

Александра Литошенко. Фото: «Минск-Новости»

37-летняя Александра Литошенко до поступления в Белорусский государственный медицинский университет работала в IT. Интерес к медицине у нее был давно, а окончательно решиться на новую профессию помог курс по лайфстайл-медицине.

«Мысль о медицинском образовании возникала последние года три, но всегда сопровождалась установкой: это невозможно. Но после прохождения курса я задала себе вопрос: почему, собственно, невозможно? Что я могу сделать, чтобы это стало реальностью?» — вспоминает Александра.

К химии и биологии она готовилась с репетиторами, потому что совмещать самостоятельные занятия с работой, бытом и детьми оказалось сложно. Сейчас Александра закончила первый курс и продолжает работать IT-фрилансером.

Одним из главных правил во время учебы она называет полноценный сон.

«Я не жертвую здоровьем ради оценок. Не выспишься — все вылетит из головы. Мои одногруппницы это поняли на личном опыте: после бессонной ночи ты вроде все знаешь, но двух слов связать не можешь. В медицинском нельзя работать на износ», — рассказала она.

По словам Александры, в первые месяцы тяжелее всего было привыкнуть к огромному объему информации.

«Мой мозг, по сути, всегда был заточен на учебу. Но первые месяцы было непросто привыкнуть к огромным объемам информации, однако мозг тренируется: сейчас я усваиваю материал в два-три раза быстрее, чем в начале», — говорит она.

Екатерина Бикун с братом. Фото: «Минск-Новости»

Третья минчанка, 35-летняя Екатерина Бакун, изначально решила поступать в университет, чтобы поддержать младшего брата. Когда тот пропустил срок подачи документов после колледжа, она предложила через год поступать вместе.

На тот момент Екатерина уже работала в продажах и управлении и не нуждалась в дипломе для карьеры. Тем не менее она поступила на заочное отделение БГЭУ на маркетинг.

В своей группе Екатерина оказалась самой старшей. Сначала однокурсницы об этом даже не догадывались.

«Я рассказывала о себе на английском языке и упомянула, что мой младший ребенок как раз пошел в первый класс. В аудитории возникла неловкая пауза, девочки очень удивились. Буквально после этой пары некоторые попытались обращаться ко мне на „вы“, хотя до этого свободно „тыкали“. Но это быстро прошло», — вспоминает она.

По словам Екатерины, разница в возрасте общению не мешает.

«Я ни одного дня не пожалела о своем решении. Несмотря на то, что работа и семья забирают много сил, я получаю удовольствие от процесса обучения. В зрелом возрасте к образованию относишься совсем иначе: ты ходишь в университет не для того, чтобы отсидеть пару ради галочки, а чтобы взять максимум пользы для себя», — говорит она.

Психолог Елена Абабурко считает, что взрослым студентам может быть сложнее из-за меньшей скорости запоминания, зато у них обычно выше внутренняя мотивация.

«Взрослый студент понимает ценность каждого часа лекций. Он не просиживает пары, а буквально выжимает максимум из преподавателя и программы. Это делает обучение в разы эффективнее», — отметила она.

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