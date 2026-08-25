Белорусский шахматист: Не знаю, на что потратить $190 тысяч призовых 19 25.08.2026, 17:48

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Белорус занял второе место на Esports World Cup.

Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик рассказал о 190 тысячах долларов призовых, которые он должен получить за второе место на Esports World Cup 2026, пишет «Трибуна».

– За поражение в финале, согласно сведениям организаторов, ты должен получить сумму в размере 190 тысяч долларов. Они уже на руках?

– Да, все верно – 190 тыс. Пока мне их не перечислили, но это нормально. Должно пройти какое-то время. Еще отдадут. Правда, наверняка сумма будет меньше — не знаю, какая там специфика французского налогообложения. Вот недавно участвовал в соревнованиях в России. Там мне пришлось отдать 30% от суммы призовых на налоги.

– Это самый большой чек за одни соревнования в твоей карьере?

– Да, однозначно. Уже не помню, сколько до этого получал за один турнир, но это определенно самые большие призовые.

– Уже знаешь, на что потратишь?

– Честно говоря, не знаю. У меня особо ни в чем нет необходимости. Компьютер есть, телефон – тоже, – сказал Лазавик.

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