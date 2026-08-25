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Путин начал открытый грабеж

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  • Александр Невзоров
  • 25.08.2026, 17:46
  • 9,434
Путин начал открытый грабеж
Александр Невзоров

Российский бизнес ждут новые «сюрпризы».

Предприятиям, заводам и заводикам, а также фабрикам, пекарням, ателье, медучреждениям и прочим следовало заблаговременно обзавестись комплексами «Тор», С-300, С-400, а также крупнокалиберными пулеметами ЗсУ («Шилка»). Собственников, которые прощелкали приобретение средств ПВО, ждет сюрприз.

В соответствии с указом умалишенного фюрера, их предприятия легко могут быть переданы в управление (для начала) Росимуществу. Указ подписан и уже действует.

Документ составлен хитро и по-русской бюрократической традиции – максимально подло. Его размытые формулировки позволяют объявить «объектом критической инфраструктуры» все что угодно. От концерна до пышечной.

По своей сути этот указ – отмашка на передел собственности по всей РФ. Так что еще забурлят реки слез тех простофиль, что поверили в священность «движимого и недвижимого».

Война, бомбежки – отличный повод. И не надо никаких деприватизаций и прочих ужасов. Указ Путина позволяет начать спокойный грабеж в самом комфортном для Кремля режиме. Рыпаться бесполезно. Русскому рейху надоело клянчить миллиарды у своих толстомордиков.

Да и зачем? Все можно оттяпать и так, без нудных чаепитий в Кремле и проникновенных речей про отечество в опасности.

Путину надоело пускать свою пилотку по кругу.

Конечно, то что Кремль вышел на большую дорогу и начал открыто грабить зажиточных – приблизит долгожданные события, ибо возрастет количество тех, кто возненавидит режим смертной ненавистью.

Александр Невзоров, Telegram

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