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Зеленский: Мы благодарны Польше за поддержку Украины с первых дней войны

  • 25.08.2026, 17:44
  • 1,174
Зеленский: Мы благодарны Польше за поддержку Украины с первых дней войны
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Лозунг «За нашу и вашу свободу» приобрел особое значение на фоне войны России против Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Польши Дональда Туска за поддержку и поздравления по случаю Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа, передает Polskie Radio.

«Мы благодарны Польше и всему польскому народу за то, что они с первых дней полномасштабной агрессии России стоят рядом с Украиной и украинцами», — написал Владимир Зеленский.

«Сегодня, когда мы защищаем право всех народов Европы жить в свободе, слова «За нашу и вашу свободу» вновь приобретают особое значение. Вместе мы победим извечного врага и защитим нашу общую безопасность», — добавил он.

Накануне глава польского правительства написал, что поляки знают, что значит платить высшую цену за независимость, а также знают, что означают слова «За нашу и вашу свободу», и поэтому польский народ всем сердцем сражается вместе с украинским народом.

Зеленский сообщил, что Украина недавно получила небольшое количество американских ракет-перехватчиков для систем Patriot, способных сбивать российские баллистические ракеты. По его словам, Киев также получил подтверждение будущих поставок французских систем противовоздушной обороны Crotale.

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