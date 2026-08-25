«Путин, когда ты все это прекратишь» 18 25.08.2026, 17:09

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Мать погибшего оккупанта выступила с жестким обращением к Кремлю.

Российские Telegram-каналы публикуют обращение матери погибшего оккупанта, которая заявила, что не получила похоронные выплаты за сына, тело которого вернули домой без головы. Женщина обратилась к Владимиру Путину, обвинила российские власти и военное командование в уничтожении собственных солдат и предупредила о возможной «гражданской войне», сообщает Dialog.UA.

По ее словам, она ждала сына год и восемь месяцев. Когда тело вернули, семья столкнулась не только с ужасом похорон, но и с бюрократией: женщине не выплатили даже «нищенские 60 тысяч» рублей на погребение.

«Я похоронила сына на днях. Что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить. Нищенские 60 тысяч. Вы что, издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я год и восемь ждала сына. Привезли без головы. Вы что, хотите гражданской войны?

Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели. Народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребальные нам не отдают. Информацию, где сын поехал. Оригинал справки. Справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство. Где мы теперь возьмем этот оригинал?

Запомните! Скоро мобилизация. Я не отдам второго своего сына. Я не отдам! Матери, поднимайтесь! Поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь? Когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются? Хочешь в отпуск? Плати! Не хочешь на передок? Плати! Да сколько ты будешь уничтожать... Эти шакалы твои, б****. Офицерье е*****, б***. Будут наживаться на наших сыновьях? На наших слезах? Хватит уже! Хватит!» - заявила она.

Женщина также заявила, что в случае новой мобилизации «ляжет костьми», но не отдаст второго сына. Она призвала других матерей «подниматься» и спрашивать, за что погибают их дети.

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