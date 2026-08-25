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Украинские дроны обрушили акции Ozon

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  • 25.08.2026, 17:39
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Украинские дроны обрушили акции Ozon

Это стало громким сигналом о растущей цене атак для российского бизнеса.

Украина расширяет кампанию ударов по российской логистической инфраструктуре. После серии атак на склады Wildberries под прицелом оказался Ozon — второй по величине российский онлайн-ритейлер. За последние три дня беспилотники атаковали как минимум шесть объектов компании на юге России, пишет CNBC (перевод — сайт Charter97.org).

Последствия быстро отразились на финансовом рынке. В понедельник акции Ozon на Московской бирже обвалились почти на 30%, что стало одним из наиболее заметных сигналов о растущей цене атак для российского бизнеса.

Удары пришлись по логистическим объектам в Махачкале, Енеме под Краснодаром и Самарской области. На одном из складов после атаки начался пожар, а более 500 сотрудников были эвакуированы «в течение нескольких минут», сообщили в Ozon.

Украинская сторона рассматривает склады крупных маркетплейсов как важную часть российской системы снабжения. В Киеве утверждают, что такие объекты могут использоваться для хранения товаров двойного назначения и компонентов, которые затем попадают в российскую военную промышленность.

«Систематические удары по складам, где хранятся товары двойного назначения, нарушают логистику противника и негативно влияют на российскую экономику в целом», — заявили в Министерстве обороны Украины.

По данным Института изучения войны (ISW), украинские силы с конца недели усилили атаки на объекты Ozon, переключившись с продолжавшейся с середины июля кампании против логистических центров Wildberries.

«Масштаб российского рынка электронной торговли делает такие удары особенно чувствительными. Совокупная выручка Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» в прошлом году оценивалась примерно в $140,3 млрд — более 5% российского ВВП», — пишет CNBC.

В Кремле уже пообещали ответ. Путин заявил, что Украина открыла «ящик Пандоры», и пригрозил ударами по наиболее чувствительным секторам украинской экономики.

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