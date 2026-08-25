Кремль готовит новый передел собственности 3 Дмитрий Колезев

25.08.2026, 15:52

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Путин открыл охоту на российский бизнес.

Поговорка «Кому война, а кому мать родна» не теряет своей актуальности. Вчера Путин подписал указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ», который позволяет передавать во временное управление имущество и собственность, владельцы которой не приняли мер по обеспечению ее безопасности. Или же просто не восстановили свои объекты достаточно оперативно после нарушения их деятельности (привет владельцам НПЗ).

Речь идет об объектах «критической инфраструктуры» и о «временном управлении». То есть, по идее, имущество не заберут у собственников, а лишь временно возьмут в управление, и речь не о любом бизнесе, а только о достаточно крупном, с «критически важными» активами. Но в то же время список этой «критической инфраструктуры» довольно широк и включает, помимо объектов ТЭК и логистических комплексов, любые «промышленные объекты», «объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры». А также, внимание, «иные объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения».

Нетрудно представить (с учетом того, что мы уже видели в последние годы), что под последнюю формулировку может попасть почти что угодно — от гидроэлектростанции до регионального торгового центра, хлебозавода или автозаправочной станции.

В общем, открываются новые головокружительные перспективы по отъему активов у собственников. Первым делом, конечно, в голову приходит «Озон», который накануне начали атаковать вслед за WB, и долю которого под этим предлогом можно «временно» забрать у АФК «Системы» (Евтушенкова). Но мало сомнений, что практика будет быстро расширяться.

Так как война может идти годами, сроки «временного» изъятия выглядят неопределенно большими. И за время этого управления с активами может много чего происходить по усмотрению управляющих. Можно получить свои компании обратно через много лет и не узнать их.

Для этой процедуры даже судебного заседания и иска прокуратуры не нужно — достаточно решения правительства. Которое, в целях безопасности, думаю, еще и может быть секретным. В общем, похоже, российский бизнес ждут новые интересные приключения. Ну а желание инвестировать в российские активы будет и дальше падать.

Дмитрий Колезев, Telegram

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