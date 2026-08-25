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Зеленский: Украина получит лицензию на производство Storm Shadow/SCALP

  • 25.08.2026, 16:24
  • 1,124
Зеленский: Украина получит лицензию на производство Storm Shadow/SCALP
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Сделан еще один шаг к производству ЗРК в Украине.

Великобритания и Франция согласились предоставить Украине лицензию для собственного производства Storm Shadow/SCALP.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с медиа вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Зеленский заявил, что 24 августа президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Энди Бернем согласились передать Украине соответствующую лицензию.

- Мы получили подтверждение от Великобритании относительно производства ракет большой дальности SCALP. До этого мы говорили с президентом Макроном, он подтвердил разблокировку "скальпов" и лицензии, - говорит украинский президент.

По словам Зеленского, Украина будет действовать.

«Считаю, что это сильный позитив и сильное решение», - уточнил он.

Также глава украинского государства объявил, что через 7-10 дней у Украины будет график по работе с антибалистической системой FREYJA:

- когда последующие встречи с партнерами,

- где блокируется процесс,

«Все очень серьезно к этому настроены, будем все разблокировать», - говорит он.

Кроме того, Норвегия подтвердила 9 миллиардов долларов финансирования на 2027 год.

Украина также получила подтверждение о будущих поступлениях:

- нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним,

- ракет АІМ, которыми ПВО сбивает российские ракеты.

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