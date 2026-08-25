Зеленский: Украина получит лицензию на производство Storm Shadow/SCALP
- 25.08.2026, 16:24
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Сделан еще один шаг к производству ЗРК в Украине.
Великобритания и Франция согласились предоставить Украине лицензию для собственного производства Storm Shadow/SCALP.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с медиа вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом.
Зеленский заявил, что 24 августа президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Энди Бернем согласились передать Украине соответствующую лицензию.
- Мы получили подтверждение от Великобритании относительно производства ракет большой дальности SCALP. До этого мы говорили с президентом Макроном, он подтвердил разблокировку "скальпов" и лицензии, - говорит украинский президент.
По словам Зеленского, Украина будет действовать.
«Считаю, что это сильный позитив и сильное решение», - уточнил он.
Также глава украинского государства объявил, что через 7-10 дней у Украины будет график по работе с антибалистической системой FREYJA:
- когда последующие встречи с партнерами,
- где блокируется процесс,
«Все очень серьезно к этому настроены, будем все разблокировать», - говорит он.
Кроме того, Норвегия подтвердила 9 миллиардов долларов финансирования на 2027 год.
Украина также получила подтверждение о будущих поступлениях:
- нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним,
- ракет АІМ, которыми ПВО сбивает российские ракеты.