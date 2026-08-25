Зеленский: Украина получит лицензию на производство Storm Shadow/SCALP 25.08.2026, 16:24

1,124

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Сделан еще один шаг к производству ЗРК в Украине.

Великобритания и Франция согласились предоставить Украине лицензию для собственного производства Storm Shadow/SCALP.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с медиа вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Зеленский заявил, что 24 августа президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Энди Бернем согласились передать Украине соответствующую лицензию.

- Мы получили подтверждение от Великобритании относительно производства ракет большой дальности SCALP. До этого мы говорили с президентом Макроном, он подтвердил разблокировку "скальпов" и лицензии, - говорит украинский президент.

По словам Зеленского, Украина будет действовать.

«Считаю, что это сильный позитив и сильное решение», - уточнил он.

Также глава украинского государства объявил, что через 7-10 дней у Украины будет график по работе с антибалистической системой FREYJA:

- когда последующие встречи с партнерами,

- где блокируется процесс,

«Все очень серьезно к этому настроены, будем все разблокировать», - говорит он.

Кроме того, Норвегия подтвердила 9 миллиардов долларов финансирования на 2027 год.

Украина также получила подтверждение о будущих поступлениях:

- нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним,

- ракет АІМ, которыми ПВО сбивает российские ракеты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com