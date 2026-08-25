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Вместо отдыха на пляже все больше людей выбирают марафоны, горные восхождения и падел

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  • 25.08.2026, 16:36
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Вместо отдыха на пляже все больше людей выбирают марафоны, горные восхождения и падел

Спортивная активность становится главной целью поездки.

Путешествия постепенно меняются, вместо отдыха на пляже все больше людей выбирают марафоны, горные восхождения, падел и фитнес-соревнования. Так набирает популярность новый формат отдыха — фитнес-туризм, в котором спортивная активность становится главной целью поездки, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

По данным опроса более 30 тысяч человек, представители поколения зумеров на 23% чаще поколения X считают занятия спортом во время отпуска обязательной частью путешествия.

Одним из ярких примеров стал падел. Этот быстро растущий вид спорта особенно популярен в Испании, где сосредоточены ведущие тренеры и игроки Европы. Поэтому британские любители падела все чаще отправляются туда на неделю или две ради профессиональных тренировок.

Еще один двигатель тренда — марафоны. Забеги в Берлине, США и особенно Токио превратились в международные туристические события. В 2025 году из 38 тысяч участников Токийского марафона около 18 тысяч приехали из-за рубежа, представляя 130 стран и регионов.

«Теперь можно совместить отпуск с достижением, а не просто с загаром», — отмечают авторы.

Популярность набирает и «Хайрокс» — фитнес-соревнование, объединяющее бег и силовые упражнения. Люди все чаще превращают поездки в возможность получить новый спортивный опыт и улучшить собственные результаты.

«Фитнес-туризм — это не просто мимолетная мода», — пишут авторы.

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