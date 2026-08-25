Вместо отдыха на пляже все больше людей выбирают марафоны, горные восхождения и падел 2 25.08.2026, 16:36

1,308

Спортивная активность становится главной целью поездки.

Путешествия постепенно меняются, вместо отдыха на пляже все больше людей выбирают марафоны, горные восхождения, падел и фитнес-соревнования. Так набирает популярность новый формат отдыха — фитнес-туризм, в котором спортивная активность становится главной целью поездки, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

По данным опроса более 30 тысяч человек, представители поколения зумеров на 23% чаще поколения X считают занятия спортом во время отпуска обязательной частью путешествия.

Одним из ярких примеров стал падел. Этот быстро растущий вид спорта особенно популярен в Испании, где сосредоточены ведущие тренеры и игроки Европы. Поэтому британские любители падела все чаще отправляются туда на неделю или две ради профессиональных тренировок.

Еще один двигатель тренда — марафоны. Забеги в Берлине, США и особенно Токио превратились в международные туристические события. В 2025 году из 38 тысяч участников Токийского марафона около 18 тысяч приехали из-за рубежа, представляя 130 стран и регионов.

«Теперь можно совместить отпуск с достижением, а не просто с загаром», — отмечают авторы.

Популярность набирает и «Хайрокс» — фитнес-соревнование, объединяющее бег и силовые упражнения. Люди все чаще превращают поездки в возможность получить новый спортивный опыт и улучшить собственные результаты.

«Фитнес-туризм — это не просто мимолетная мода», — пишут авторы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com