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Тейлор Свифт назвала свой главный источник сил и вдохновения

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  • 25.08.2026, 16:10
  • 2,504
Тейлор Свифт назвала свой главный источник сил и вдохновения

Так она добивается успеха.

Суперзвезда Тейлор Свифт рассказала о личном принципе, который помогает ей справляться с моментами, когда давление славы и работы кажется почти невыносимым. По словам певицы, она напоминает себе, что сама выбрала этот путь и каждый день продолжает выбирать его, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

«Ты сама выбрала это. Ты выбирала это каждый день. Ты могла отказаться от этого в любой момент», — рассказала Свифт.

Певица подчеркнула, что, несмотря на сложности, не жалеет о своем выборе. Главной причиной она называет любовь к музыке и возможность делиться ею с людьми, которые находят в ее песнях собственные эмоциональные переживания.

«Все, что с этим связано, в конечном итоге того стоит, пока я могу продолжать заниматься музыкой», — сказала Свифт.

Со временем она перестала воспринимать выпуск новых песен как способ добиться всеобщего одобрения. Для нее музыка прежде всего остается формой эмоционального самовыражения и способом справляться с жизненными трудностями.

В июне 2026 года Свифт включили в Зал славы авторов песен Нэшвилла. Во время церемонии она призналась, что написание песен всегда было для нее естественным способом осмысливать собственную жизнь.

«Написание песен для меня — это, пожалуй, единственное, чем я когда-либо занималась естественно», — отметила певица.

По мнению Свифт, именно любовь к творчеству помогает ей продолжать карьеру, несмотря на давление, критику и огромные ожидания публики.

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