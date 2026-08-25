Пять крупнейших стран, которые отказались от армии

Пять крупнейших стран, которые отказались от армии5
- 25.08.2026, 16:03
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Они выстроили собственные модели безопасности.
Большинство государств мира тратят огромные средства на вооруженные силы, однако около 20 стран пошли другим путем и отказались от постоянной армии. Среди них есть пять сравнительно крупных государств, которые обеспечивают безопасность за счет международных соглашений, полиции и партнерства с другими странами, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Отказ от армии — это «глубокий вотум доверия своим соседям и геополитической обстановке». При этом каждая из пяти стран выстроила собственную модель безопасности.
5. Исландия
Население Исландии составляет около 390 тысяч человек. Постоянной армии здесь нет с 1869 года. Страна делает ставку на географическое положение и международные союзы.
Исландия входит в число основателей НАТО и имеет соглашение об обороне с США. Ее расположение особенно важно для контроля северной части Атлантики и маршрута между Гренландией, Исландией и Великобританией.
4. Соломоновы Острова
На островах проживает около 750 тысяч человек. Собственных вооруженных сил страна не имеет и исторически полагалась на Великобританию, Австралию и США.
В последние годы государство оказалось в центре соперничества Вашингтона и Пекина. Соглашение с Китаем позволяет китайским военным кораблям заходить в местные порты, что вызывает обеспокоенность США и Австралии.
3. Маврикий
Маврикий с населением около 1,3 млн человек отказался от создания армии после получения независимости в 1968 году. Средства решили направлять на развитие промышленности, туризма и финансового сектора.
Безопасность страны обеспечивается благодаря тесному сотрудничеству с Индией, включая оборонное и разведывательное взаимодействие.
2. Панама
Панама располагает населением около 4,5 млн человек и контролирует один из важнейших транспортных объектов планеты — Панамский канал.
После свержения военного диктатора Мануэля Норьеги американскими войсками в 1989 году страна ликвидировала армию. В 1994 году конституционная поправка запретила создание постоянных вооруженных сил. За безопасность канала во многом отвечает международная система гарантий, включая договор с США.
1. Коста-Рика
Крупнейшей страной без армии в этом списке стала Коста-Рика с населением около 5,2 млн человек. После гражданской войны 1948 года президент Хосе Фигерес Феррер упразднил вооруженные силы.
Высвободившиеся средства направили на здравоохранение, образование и охрану природы. Внутреннюю безопасность обеспечивают полицейские силы, а внешнюю — международные соглашения. «Именно Коста-Рика стала наиболее ярким примером того, как отказ от армии может изменить приоритеты государства», — убеждены авторы.