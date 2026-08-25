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Пять крупнейших стран, которые отказались от армии

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  • 25.08.2026, 16:03
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Пять крупнейших стран, которые отказались от армии
Фото: Shutterstock/Patricia Hikari

Они выстроили собственные модели безопасности.

Большинство государств мира тратят огромные средства на вооруженные силы, однако около 20 стран пошли другим путем и отказались от постоянной армии. Среди них есть пять сравнительно крупных государств, которые обеспечивают безопасность за счет международных соглашений, полиции и партнерства с другими странами, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Отказ от армии — это «глубокий вотум доверия своим соседям и геополитической обстановке». При этом каждая из пяти стран выстроила собственную модель безопасности.

5. Исландия

Население Исландии составляет около 390 тысяч человек. Постоянной армии здесь нет с 1869 года. Страна делает ставку на географическое положение и международные союзы.

Исландия входит в число основателей НАТО и имеет соглашение об обороне с США. Ее расположение особенно важно для контроля северной части Атлантики и маршрута между Гренландией, Исландией и Великобританией.

4. Соломоновы Острова

На островах проживает около 750 тысяч человек. Собственных вооруженных сил страна не имеет и исторически полагалась на Великобританию, Австралию и США.

В последние годы государство оказалось в центре соперничества Вашингтона и Пекина. Соглашение с Китаем позволяет китайским военным кораблям заходить в местные порты, что вызывает обеспокоенность США и Австралии.

3. Маврикий

Маврикий с населением около 1,3 млн человек отказался от создания армии после получения независимости в 1968 году. Средства решили направлять на развитие промышленности, туризма и финансового сектора.

Безопасность страны обеспечивается благодаря тесному сотрудничеству с Индией, включая оборонное и разведывательное взаимодействие.

2. Панама

Панама располагает населением около 4,5 млн человек и контролирует один из важнейших транспортных объектов планеты — Панамский канал.

После свержения военного диктатора Мануэля Норьеги американскими войсками в 1989 году страна ликвидировала армию. В 1994 году конституционная поправка запретила создание постоянных вооруженных сил. За безопасность канала во многом отвечает международная система гарантий, включая договор с США.

1. Коста-Рика

Крупнейшей страной без армии в этом списке стала Коста-Рика с населением около 5,2 млн человек. После гражданской войны 1948 года президент Хосе Фигерес Феррер упразднил вооруженные силы.

Высвободившиеся средства направили на здравоохранение, образование и охрану природы. Внутреннюю безопасность обеспечивают полицейские силы, а внешнюю — международные соглашения. «Именно Коста-Рика стала наиболее ярким примером того, как отказ от армии может изменить приоритеты государства», — убеждены авторы.

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