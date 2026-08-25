В Беларуси в августе ударили заморозки
- 25.08.2026, 15:59
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Синоптики рассказали, где зафиксировали 0°C.
Ночь с 24 на 25 августа принесла в Беларусь резкое похолодание. На Полесье температура у поверхности земли опустилась до 0°C – это первое такое значение в нынешнем сезоне. При этом на стандартной высоте двух метров температура по всей стране оставалась положительной (хоть и всё равно низкой).
Где температура опустилась до 0°C?
Самую низкую температуру на высоте 2 сантиметров (на почве, траве) синоптики зафиксировали в агрогородке Полесский – ровно 0°C. В других районах Беларуси у поверхности земли было чуть теплее:
Дрогичин и Брагин – +3°C;
Кличев – +4°C;
Пинск и Пружаны – +5°C;
Березино, Василевичи, Костюковичи и Бобруйск – +6°C;
Горки, Слуцк, Мозырь, Волковыск и Октябрьский – +7°C;
Минск (Уручье), Вилейка, Ошмяны и Столбцы – +9°C.
Такое охлаждение связано с ясным ночным небом и поступлением прохладного воздуха. Судя по данным Белгидромета, минувшей ночью картина напоминала скорее середину мая или конец сентября – никак не август.
Отметим, что настоящее бабье лето прогнозируют во второй половине сентября. По предварительным расчётам, примерно с 14-16 сентября может установиться более сухая и тёплая погода, а количество осадков сократится. Надёжность такого прогноза оценили в 60-65%.