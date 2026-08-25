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ВСУ превращают советские бронемашины в боевых роботов

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  • 25.08.2026, 15:43
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ВСУ превращают советские бронемашины в боевых роботов
Фото: скриншот/X

БРДМ-2 отправятся в бой без экипажа.

Украина работает над превращением советских бронемашин БРДМ-2 в дистанционно управляемые боевые платформы. Проект должен позволить использовать старую технику без экипажа там, где отправлять военнослужащих слишком опасно, пишет The War Zone (перевод — сайт Charter97.org).

Разработкой занимается Центральное управление инновационной деятельности Вооруженных сил Украины. По словам его руководителя полковника Владислава Волошина, машину планируют оснастить системой дистанционного управления с дальностью до 1 тыс. километров, новым дизельным двигателем и автоматической коробкой передач.

«На БРДМ-2 также хотят установить дистанционно управляемый боевой модуль с автоматическим оружием калибра не менее 12,7 мм. Это позволит расширить возможности украинских подразделений и повысить их эффективность при выполнении боевых задач, одновременно помогая сохранять жизни военнослужащих», — заявил Волошин.

Машину дополнительно усилят противоминной защитой, бескамерными шинами, противоосколочной защитой и резервной системой управления. Камеры дневного и ночного видения позволят оператору управлять техникой на расстоянии и за пределами прямой видимости.

«Украина делает ставку не только на роботизированную технику, но и на искусственный интеллект», — пишет издание. Глава оборонного технологического центра «Brave1» Андрей Гриценюк заявил, что боевые наземные роботы без ИИ «не работают с необходимой эффективностью». Такие системы способны распознавать, классифицировать и отслеживать объекты, передавая оператору рекомендации.

Преимущество проекта — использование уже имеющихся запасов БРДМ-2 вместо создания новой платформы с нуля. Таким образом, советская техника получает вторую жизнь, превращаясь в инструмент дистанционной войны, логистики и эвакуации.

Если испытания окажутся успешными, роботизированные БРДМ могут присоединиться к десяткам тысяч наземных беспилотников, которые уже используются Украиной.

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