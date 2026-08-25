«Киев, Минск, Варшава – общее дело» 25.08.2026, 15:47

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Наша сила – в солидарности.

На концерте в День независимости Украины, который прошел 24 августа на Замковой площади в Варшаве, звучали слова о необходимости солидарности украинцев, белорусов и поляков в борьбе против общего врага.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал плакат с надписью «Киев, Минск, Варшава – общее дело», который держал один из участников акции.

Многие участники мероприятия, которые выступали со сцены, говорили о том, что сейчас всем народам, которые противостоят российской агрессии нужно поддерживать друг друга.

«Наша сила – в солидарности», - сказал один из польских музыкантов - участников концерта Кшиштоф Залевски, выступая на сцене.

Фото: Телеграм-канал «Баста!»

Фото: Телеграм-канал «Баста!»

Фото: Телеграм-канал «Баста!»

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