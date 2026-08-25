Бумажные дневники уйдут в прошлое? 4 25.08.2026, 15:14

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С 1 января школы Беларуси переходят на электронные.

С 1 января во всех образовательных учреждениях Беларуси начнет эксплуатация электронных дневников.

«К этому инфраструктурно и организационно мы готовы», – заявил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик.

До этого времени, экспериментально использовать такие дневники будут в 300 белорусских школах.

- Нужно провести апробацию, надо понимать, что это техника. Кроме ежедневного ее функционирования нужно и резервное копирование. Необходимо испытание этой системы в режиме ежедневной нагрузки с определенным запасом прочности, – пояснил он.

В что будет с бумажными дневниками?

После того, как система «полномерно заработает», министерство будет принимать решение о необходимости отказа от бумажных дневников, добавил Абрамчик.

На вопрос, имеет ли право руководство заставлять учителя вести электронный дневник, он ответил так: «На данный момент слово «заставлять» вообще неприемлемо, я считаю, в системе образования. Руководство учреждения образования принимает решение о распределении тех или иных обязанностей с оплатой этой деятельности либо премированием или набавкой за выполнение данной задачи».

Кроме того, отвечая на вопрос о возможности использования гаджетов на уроках, он отметил, что это в школах по согласованию с педагогом не запрещено. «Ученики могут использовать на уроках планшеты с учебниками или смартфоны», – сказал специалист.

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