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В Беларусь идут теплые воздушные массы из Европы

  • 25.08.2026, 14:52
  • 1,752
В Беларусь идут теплые воздушные массы из Европы

Прогноз погоды на 26-28 августа.

26 августа погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по стране будет сгущаться туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, местами +9..+10°С, максимальная днем +18..+24°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Белгидромет.

27 августа сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +18..+24°С.

28 августа погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, при этом в дневные часы прогнозируется поступление теплых воздушных масс с юго-запада Европы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +20..+27°С.

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