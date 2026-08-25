В Тростенце вырубают аллею памяти 3 25.08.2026, 14:46

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Ради строительства забора.

Пользовательница Threads aleksandra_yaraya, которая проживает возде мемориального комплекса «Тростенец» под Минском, рассказала о вырубке тополей вдоль «Дороги смерти». Эти деревья высаживали узники концлагеря более 80 лет назад.

«Я живу возле мемориального комплекса «Тростенец», сейчас услышала, что будут вырубать тополя, - пишет она. - Тополя, которые высаживали еще узники концлагеря ради забора».

В одном из комментариев автор поста уточнила, что эту информацию ей сообщили работники, которые занимаются вырубкой.

«Сегодня проходила мимо мужчин, которые держали план по застройке кладбища и дословно повторяю «нужно вырубать это, это и эти тополя».

Дорога смерти начинается до официального «начала» мемориального комплекса, тополя растут еще до его начала. Они не являются также продолжением этой аллеи? Несмотря на то, что там одинаково вымощена дорога?»

Многие пользователи соцсети высказали свое возмущение планами вырубки. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- В этом году идет какая-то война с зелеными насаждениями по всему Минску, судя по всему, если будет зима, количество технической соли будет утроено, пока нет деревьев - нет проблем, а что дальше?

- Есть силы, которым невыгодна память о нацизме, они хотят его повторить.

- Для того, чтобы спилить тополя, надо сделать экспертизу всех деревьев. Потребовать таксационный план. Обратится в Минприроды. С какой целью вырубают тополя, если забор можно поставить на старлм месте?

- Что творят в стране? Вырубают парки и леса, отравляют реки, убивают скот и птиц, травят пчел? Что вы делаете с нашей страной?

- Китаю нужна древесина, он не может ждать.

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