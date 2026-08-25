В Гомельской области строят железную дорогу для нового военного объекта1
- 25.08.2026, 14:33
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Проектом предусматривается строительство подъездного пути на 60 вагонов.
Власти в Гомельской области строят железную дорогу для нового военного объекта, об этом передает «Радые Свабода» со ссылкой на документацию, полученную «Сообществом железнодорожников Беларуси».
Полное название проекта — «Строительство полигона в Гомельской области». Заказчиком выступает РУП «Институт «Военпроект», разработчиком проектной документации — ООО «ТрансСоюзПроект».
Проектом предусматривается строительство подъездного пути на 60 вагонов, а также рампы для разгрузки гусеничной и колесной техники.
В январе 2026 года гомельское издание «Флагшток» писало о строительстве крупного военного полигона в районе станции Якимовка, журналистам удалось подтвердить начало работ.