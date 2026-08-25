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Мерц выступил с громким заявлением об атаке на украинский самолет в Германии

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  • 25.08.2026, 14:21
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Мерц выступил с громким заявлением об атаке на украинский самолет в Германии
Фридрих Мерц

В скором времени Берлин назовет имена всех причастных.

В скором времени Берлин назовет всех причастных к атаке на украинский Ан-124 в аэропорту «Лейпциг/Галле».

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает Die Welt.

Немецкий лидер впервые публично высказался по поводу инцидентов с дронами неизвестного происхождения, которые были обнаружены вблизи украинского самолета «Руслан».

По его словам, расследование продолжается, а его результаты объявят в ближайшее время.

Мерц четко дал понять, что правоохранители продолжают устанавливать причастных к инциденту. Он также намекнул, что Берлин располагает информацией, которую пока не спешит разглашать, поскольку для этого требуются достоверные подтверждения.

«В скором времени мы обнародуем эту информацию», - пообещал канцлер ФРГ.

На фоне последних событий он обратил внимание, что Германия все чаще становится мишенью гибридных атак.

Именно поэтому Мерц подчеркнул неизменность ключевых политических принципов страны: Германия должна оставаться безопасным государством, усиливать обороноспособность и сдерживать потенциальных агрессоров.

Канцлер подчеркнул, что виновные в гибридных атаках должны быть привлечены к ответственности, однако не уточнил, какое наказание может грозить причастным к инциденту в Лейпциге.

Он также пообещал, что никакие атаки и запугивания не смогут остановить помощь и поддержку, которую Берлин оказывает Украине.

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