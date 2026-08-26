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Bloomberg: Индия сокращает импорт российской нефти

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  • 26.08.2026, 15:17
Bloomberg: Индия сокращает импорт российской нефти

Крупнейший индийский НПЗ уже объявил тендеры на закупку из Америки и Персидского залива.

Индийские НПЗ вынужденно сокращают импорт российской нефти с повышенных уровней. Главной причиной стали успешные удары Украины по инфраструктуре РФ, существенно нарушившие экспортные поставки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за давления на российский нефтяной экспорт индийские предприятия приступили к активному поиску альтернативного сырья. Закупщики обращают внимание на баррели из Западной Африки, Америки и стран Персидского залива, несмотря на напряженность в регионе из-за конфликта между США и Ираном.

Изменение структуры закупок происходит на фоне ожидаемого роста спроса внутри Индии. Нефтеперерабатывающие заводы завершают плановое техническое обслуживание оборудования, что позволит им в ближайшее время существенно увеличить объемы производства.

По данным старшего менеджера по моделированию аналитической компании Kpler Сумита Ритолии, в этом месяце импорт российской нефти в Индию упадет примерно до 2 млн баррелей в день. Это существенное снижение по сравнению с июльским пиком в 2,8 млн баррелей.

Эксперт объясняет это нормализацией рынка после активных закупок, падением доступности российского экспорта и усилением конкуренции за сырье со стороны Китая. В то же время аналитики ожидают, что в дальнейшем поставки из РФ в Индию стабилизируются чуть выше отметки в 2 млн баррелей в день.

На фоне этой ситуации самый большой НПЗ страны Indian Oil Corp. уже объявил серию тендеров на закупку нефти из Америки и Персидского залива. К срочным соглашениям о покупке нероссийского сырья на этой неделе также присоединились компании Hindustan Petroleum Corp. и Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.

Ситуацию на мировом рынке дополнительно усложняют конфликт на Ближнем Востоке и война, развязанная Россией против Украины. Волны ударов украинских беспилотников по российским НПЗ и черноморским портам повлекли за собой дефицит горючего внутри РФ и помешали Москве перенаправить сырую нефть на внешние рынки.

По данным отслеживания танкеров, за последние четыре недели общий зарубежный экспорт нефти из России упал до 3,5 млн баррелей в день по сравнению с июльским максимумом более 4 млн баррелей.

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