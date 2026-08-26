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Белоруска удивила урожаем арбузов-гигантов

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  • 26.08.2026, 15:40
  • 4,628
Белоруска удивила урожаем арбузов-гигантов

Вес плодов с одного растения приблизился к 90 килограммам.

Белоруска выращивает на участке арбузы, да какие! Женщина похвасталась в соцсетях своим урожаем, который действительно впечатляет. Так, на растении-рекордсмене созрело 10 плодов общим весом почти 90 кг.

— В определенный момент приходишь к мысли, что вырастить просто арбуз неинтересно. Интересно получить максимальный урожай с минимальной площадью при минимальном уходе. 23 августа на грядке остались позднеспелые гиганты и «некондиция» — арбузы весом до 3 кг, — рассказывает в TikTok Елена из Волковыска.

@vital046 результаты по сортам сезон 2026 Эль Уафи 11 шт вес 83.4 кг Талисман 7 шт вес 75.2 кг Шампань 4 шт вес 19.4 кг yelloy heat 9 шт вес 39.4 кг black tyresson 5 шт вес 47 кг Амина 7 шт вес 70 кг Сидней (два растения) 18 шт 64.6 кг Романза 10 шт вес 89.2 Амфион 4 шт вес 42 кг#арбуз #watermelon #лето #вкусно #беларусь ♬ оригинальный звук - Арбуз Волковыск 🍉

Ролик набрал больше 250 тыс. просмотров и сотни комментариев. В основном люди восхищаются арбузами Елены, задают вопросы по теме и делятся своими успехами в выращивании бахчевых культур.

Onlíner связался с Еленой, чтобы узнать, в чем секрет такого богатого урожая.

— Мы живем в пригороде Волковыска, арбузы выращиваем лет 18. Сначала успехи были не очень, но потом в 2016 году я узнала, что их можно прививать — как деревья. Перепробовали кучу подвоев, идеального так и не выбрали, но в последнее время остановились на тыкве-лагенарии. То есть в рассадный период выращиваются лагенария и арбуз, верхушка тыквы срезается, и на ее корень прививается арбуз. Что это дает? То, что сам арбуз на своем корне растет, когда температура почвы поднимается выше 18 градусов. А привитый на лагенарию уже растет при 14 градусах. Соответственно, его можно раньше высадить. Корневая система лагенарии более мощная, и поэтому арбуз, естественно, получает больше сил и питания, — делится лайфхаками о выращивании южных культур белоруска.

@vital046 Вот и пришел черед для крупноплодных арбузов с открытого грунта, эти парни относятся к тяжёлой весовой категории не супертяжи и всё-таки для условий белорусского лета отлично себя показывают#лето2026 #арбуз #волковыск #watermelon #огород ♬ 오리지널 사운드 - 🌴비르🌴

При этом женщина подчеркивает: чтобы выращивать арбузы, нужно много места.

— Между рядами арбузов у нас расстояние примерно 5 метров, а в одном ряду расстояние между растениями — около метра. Все для того, чтобы плоды получали больше питания. Стараемся высаживать их пораньше, потому что в августе начинается много болезней и особо ничего не получится. Поэтому обычно в начале мая делаем такую высокую грядочку и накрываем ее прозрачной пленкой — через нее хорошо проходит солнышко и нагревает землю. Потом грунт застилаем черным спанбондом, чтобы не полоть и чтобы ягода не лежала на самой земле и не гнила. Грядку хорошо заправляем перегноем, добавляем песок, потому что у нас грунт суглинистый, а арбуз больше любит песчаную почву. Никаких формировок мы не проводим, лишние плоды не отщипываем. Как растут, так и растут. Две профилактические обработки от болезней, обязательно обрабатываем кальцием, чтобы ягода не трескалась, — дополняет Елена.

По словам белоруски, арбузы получаются очень сладкими.

— Потому что привозные арбузы, которые мы покупаем в магазине или на рынке, срываются слегка недозрелыми, чтобы их можно было перевозить, транспортировать. Ну и плюс они там лежат в магазине неделю-две, испаряют влагу, что тоже не очень хорошо влияет на вкусовые качества.

— А вы на продажу арбузы выращиваете?

— Нет, в основном для себя. Ну еще друзей, родственников угощаем. Продаем только привитую рассаду. Главный агроном — я [смеется]. Но муж тоже помогает, конечно. К тому же именно он ведет соцсети, снимает ролики о нашем увлечении.

«У нас они очень сладкие». Белоруска похвасталась урожаем арбузов - Люди Onlíner

Белоруска выращивает на участке арбузы, да какие! Женщина похвасталась в соцсетях своим урожаем, который действительно впечатляет. Так, на растении-рекордсмене созрело 10 плодов общим весом почти 9...

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