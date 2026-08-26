В Беларуси готовят новый список пород собак с особыми требованиями 8 26.08.2026, 15:19

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иллюстративное фото

Немецкая овчарка и амстафф вызвали споры.

В Беларуси подготовили проект перечня пород собак, которые требуют особой ответственности владельца. Документ пока не опубликован: его направили государственным органам на согласование, сообщила заместитель начальника управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Надежда Севрук на пресс-конференции в Минске 26 августа.

«Пока подготовлен только проект перечня. Сейчас он направлен госорганам для ознакомления. Ожидаем утверждения перечня пород, и он будет опубликован в общем доступе», – сказала Севрук.

Сейчас в Беларуси зарегистрировано более 132 тыс. животных-компаньонов – собак и кошек. Собаки составляют более 106 тыс. Регистрации подлежат собаки и кошки в возрасте от 3-3,5 месяцев, а при приобретении животного старше 3 месяцев владелец обязан зарегистрировать его в течение 3 дней.

В рамках развития законодательства предложено сохранить обязательную регистрацию для собак, а для кошек сделать её добровольной, по желанию владельца.

Председатель Ассоциации зоозащитных организаций Оксана Давыденко рассказала, что во время общественного обсуждения проекта осенью 2025 года споры возникли вокруг двух пород, которые предлагали исключить из перечня.

Одна из них – немецкая овчарка.

«Очень распространена в Беларуси – лидирует среди породистых в стране. Это прекрасная порода, но когда она воспитанная», – отметила Давыденко.

Вторая – американский стаффордширский терьер. По словам Давыденко, в некоторых странах содержание таких собак запрещено.

Она добавила, что проект нового перечня во многом похож на список, который действовал прежде.

Предыдущий перечень потенциально опасных пород был утвержден постановлением Минсельхозпрода №40 от 12 декабря 2001 года и включал 40 пород. Среди них были немецкая овчарка и американский стаффордширский терьер.

Также в список входили американский пит-бультерьер, бультерьер, восточноевропейская и кавказская овчарки, доберман-пинчер, кане-корсо, московская сторожевая, немецкий дог, ризеншнауцер, ротвейлер, среднеазиатская и южнорусская овчарки, тоса-ину, фила бразильеро, черный терьер, шарпей и другие породы.

Новый закон «Об ответственном обращении с животными» использует уже другое понятие – «собака, требующая особой ответственности владельца». К этой категории относятся собаки определенных пород, их гибриды и метисы, отличающиеся особо крупными размерами – более 70 см в холке – и (или) особой агрессивностью. Конкретный перечень должен определить совет министров.

При этом обязанность проходить специальные курсы уже закреплена в законе. Собственник собаки, требующей особой ответственности, должен получить соответствующее удостоверение в течение трех месяцев после приобретения животного. Такое же требование действует для владельцев собак, официально признанных опасными.

Давыденко подчеркнула, что обучение владельцев сохраняется, несмотря на то что окончательный новый перечень пород пока не опубликован.

Рассматривается возможность снять действующее ограничение на содержание не более двух животных в квартирах многоквартирных домов. Инициатива учитывает предложения, поступившие в ходе публичного обсуждения, и предполагает соблюдение требований закона, правил пользования жилыми помещениями и прав граждан, проживающих в соседних квартирах.

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