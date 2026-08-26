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Видеофакт: Вороны в Минске «играют в футбол»

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  • 26.08.2026, 14:51
  • 3,576
Видеофакт: Вороны в Минске «играют в футбол»

Необычные кадры.

Минчанка maria.tarasyuk опубликовала в Threads видео, снятое во дворе одного из домов столицы. На нем видно, как вороны катают футбольный мяч по спортплощадке.

«Вероятность увидеть ворон играющих в футбол мала, но никогда не ровна нулю», - пишет она.

Другие пользователи соцсети рассказали, что вороны – одни из самых умных птиц и привели примеры их поведения. Сайт Charter97.org публикует некоторые комментарии:

- Умные птички, однако.

- Они и по пешеходным переходам ходят. У нас все живут мирно.

- Неудивительно. Средняя ворона в два раза умнее среднего футболиста.

- Вот атракцион и в цирк идти не надо, хотя там такого не увидишь.

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