В Беларуси появились «безупречно фальшивые» доллары

В Беларуси появились «безупречно фальшивые» доллары27
- 26.08.2026, 14:54
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Фальшивку «класса люкс» обнаружили в Витебске.
«Безупречную фальшивку» принесла в один из банков Витебска жительница областного центра, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз (ГКСЭ).
Женщина попыталась обменять подделку в обменнике. Сотрудник финансового учреждения усомнился в подлинности банкноты и вызвал милицию. Купюру изъяли и отправили на экспертизу.
Специалисты подтвердили — банкнота поддельная. Для ее создания использовали оборудование, позволяющее наносить изображение при помощи глубокой печати (металлографии). Как отметили в ГКСЭ, это «сложнейшая технология, используемая государственными монетными дворами», при которой «краска под высоким давлением переносится со специальных металлических пластин-клише на бумагу, образуя ощущаемый пальцами рельеф».
«Несмотря на безупречность исполнения фальшивки, экспертное оборудование и профессиональные знания судебных экспертов не оставили преступникам шансов», — отметили в ГКСЭ.