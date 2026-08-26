В Беларуси появились «безупречно фальшивые» доллары 27 26.08.2026, 14:54

21,094

Фото: AP

Фальшивку «класса люкс» обнаружили в Витебске.

«Безупречную фальшивку» принесла в один из банков Витебска жительница областного центра, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз (ГКСЭ).

Женщина попыталась обменять подделку в обменнике. Сотрудник финансового учреждения усомнился в подлинности банкноты и вызвал милицию. Купюру изъяли и отправили на экспертизу.

Специалисты подтвердили — банкнота поддельная. Для ее создания использовали оборудование, позволяющее наносить изображение при помощи глубокой печати (металлографии). Как отметили в ГКСЭ, это «сложнейшая технология, используемая государственными монетными дворами», при которой «краска под высоким давлением переносится со специальных металлических пластин-клише на бумагу, образуя ощущаемый пальцами рельеф».

«Несмотря на безупречность исполнения фальшивки, экспертное оборудование и профессиональные знания судебных экспертов не оставили преступникам шансов», — отметили в ГКСЭ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com