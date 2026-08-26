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В Беларуси появились «безупречно фальшивые» доллары

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  • 26.08.2026, 14:54
  • 21,094
В Беларуси появились «безупречно фальшивые» доллары
Фото: AP

Фальшивку «класса люкс» обнаружили в Витебске.

«Безупречную фальшивку» принесла в один из банков Витебска жительница областного центра, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз (ГКСЭ).

Женщина попыталась обменять подделку в обменнике. Сотрудник финансового учреждения усомнился в подлинности банкноты и вызвал милицию. Купюру изъяли и отправили на экспертизу.

Специалисты подтвердили — банкнота поддельная. Для ее создания использовали оборудование, позволяющее наносить изображение при помощи глубокой печати (металлографии). Как отметили в ГКСЭ, это «сложнейшая технология, используемая государственными монетными дворами», при которой «краска под высоким давлением переносится со специальных металлических пластин-клише на бумагу, образуя ощущаемый пальцами рельеф».

«Несмотря на безупречность исполнения фальшивки, экспертное оборудование и профессиональные знания судебных экспертов не оставили преступникам шансов», — отметили в ГКСЭ.

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