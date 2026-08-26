Forbes: Премьер Британии бросил вызов Кремлю 2 26.08.2026, 10:21

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Энди Бернем

Фото: Getty Images

Москва пришла в бешенство после визита политика в Киев.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем прибыл в Украину в День Независимости и привез планы по совместному производству дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Лондон заявил о готовности помочь Украине создать местные сборочные линии для производства этих ракет, бросив вызов российскому лидеру Владимиру Путину, пишет Forbes.

Украинские и французские специалисты по оборонным технологиям должны работать над созданием производственных мощностей в Украине. Речь идет о ракете, которую описывают как средство поражения защищенных и укрепленных целей.

Визит Бернема состоялся через несколько дней после того, как Россия пригрозила Великобритании "последствиями" из-за военной поддержки Украины. Российское посольство в Великобритании заявило, что использование Украиной британских беспилотников для нанесения ударов по целям в глубине России якобы свидетельствует о преднамеренной эскалации со стороны Лондона.

«Действия Лондона неизбежно будут иметь последствия, за которые ему придется отвечать», – заявили российские дипломаты.

В Москве также пригрозили, что чем активнее будет поддержка Украины со стороны Великобритании, тем выше будет цена для Лондона.

Часть гибридной войны

По мнению исследователя Питера Дикинсона, российские угрозы являются частью длительной гибридной войны Москвы против государств, поддерживающих Украину.

Он отметил, что Россия уже прибегала к различным формам давления на европейские страны. Среди таких действий эксперт назвал инцидент с беспилотником с взрывчаткой вблизи военных самолетов НАТО и Украины, запуск крылатой ракеты по территории Польши и планирование убийства гражданина США в Польше.

По словам Дикинсона, американские разведывательные службы даже прогнозировали возможность ограниченного вооруженного нападения России на одно из государств НАТО в 2026 году.

В то же время эксперт считает, что Москва пытается не допустить прямой полномасштабной войны с Альянсом. Ее целью, по оценке эксперта, является раскол НАТО и проверка реакции Запада.

«Эскалация до более прямой военной агрессии остается маловероятной», – заявил Дикинсон.

Бернем заявил о непоколебимой поддержке Украины

Во время визита в Киев британский премьер подчеркнул, что угрозы России не изменят позицию Лондона.

«Великобритания полностью поддерживает независимость Украины, а угрозы России лишь укрепляют решимость Великобритании», – заявил Бернем.

По его словам, Лондон не откажется от поддержки Украины, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир.

Премьер также заявил, что Великобритания вместе с Францией работает над формированием оборонной «Коалиции желающих», которая должна обеспечить долгосрочную безопасность Украины.

Согласно предоставленному тексту, Бернем также заявил о выделении 25 миллиардов фунтов стерлингов финансирования, из которых 16 миллиардов фунтов должны быть направлены на военную помощь, а 5,6 миллиарда – на невоенную поддержку.

Россия может усилить диверсии против Великобритании

Дикинсон прогнозирует, что Москва может продолжить усиливать гибридную кампанию против Великобритании. Среди возможных следующих шагов он назвал диверсии против британской инфраструктуры и объектов, связанных с поддержкой Украины, а также более целенаправленные убийства.

Эксперт напомнил о предыдущих случаях, когда российские спецслужбы обвинялись в попытках ликвидации противников Кремля на территории Великобритании. В частности, речь идет об отравлении Александра Литвиненко полонием и покушении на Сергея Скрипаля с применением нервно-паралитического вещества «Новичок».

По словам Дикинсона, нынешние угрозы Москвы могут быть направлены прежде всего на британское общество:

«Похоже, главная цель заключается в том, чтобы запугать британскую общественность и оказать на нее влияние, чтобы она не продолжала поддерживать Украину».

Он подчеркнул, что за последние месяцы количество подобных инцидентов растет, а Россия становится все смелее.

«Каждый новый инцидент – это испытание. Россия наблюдает за реакцией НАТО», – отметил Дикинсон.

По его мнению, такая эскалация приближает Европу к моменту, когда ошибка любой из сторон может создать риск прямого военного столкновения с Россией.

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