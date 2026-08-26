Российская пропагандистка Геворгян шокировала заявлением о Wildberries и Ozon 20 26.08.2026, 9:59

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Каринэ Геворгян

Клиентам маркетплейсов ее «теория» не понравится.

Российская пропагандистка и политолог Каринэ Геворгян в эфире телевидения заявила, что продавцы маркетплейсов Wildberries и Ozon, которые жалуются на удары ВСУ, являются «нанятыми актерами». Об этом пишет Диалог.UA.

Геворгян позиционирует себя как «специалист по пропаганде и контрпропаганде». Она утверждает, что селлеры маркетплейсов Wildberries и Ozon, чьи товары пострадали от ударов украинских ракет и дронов, - это якобы «нанятые актеры», которые «работают на Украину и Запад».

«Все, что касается ударов по Wildberries, невероятно однотипно. Якобы русские люди плачутся о том, как все ужасно… Их жалобы очень неубедительны», - заявила российская пропагандистка.

Силы обороны Украины наносят удары по логистическим центрам российских маркетплейсов Wildberries и Ozon в связи с тем, что они продают товары для «СВО» и помогают военно-промышленному комплексу РФ получать из-за границы подсанкционные товары.

С 18 июля ВСУ начали атаковать Wildberries, а с середины августа - Ozon. Потери продавцов маркетплейсов Wildberries и Ozon исчисляются в сотни миллионов рублей. Wildberries выплатил некоторым селлерам, которые потеряли товары в результате ударов украинских БпЛА, компенсацию, но она оказалась мизерной.

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