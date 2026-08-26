Ученые раскрыли секрет здорового старения 3 26.08.2026, 9:19

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Отдельные показатели организма могут даже улучшаться.

Старение не обязательно сопровождается постоянным ухудшением физических и умственных способностей.

Исследование показало, что часть людей старше 65 лет со временем демонстрирует лучшие результаты по отдельным показателям — от скорости ходьбы до памяти. Одним из факторов, связанных с такими изменениями, ученые называют отношение человека к собственному возрасту и возможностям.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

К такому выводу пришли ученые Йельского университета, которые исследовали, как с годами меняются физические и умственные способности людей. В работе, опубликованной в журнале Geriatrics, они использовали данные более 11 300 участников в возрасте от 65 лет. Наблюдение продолжалось 12 лет.

Полученные данные показали, что возрастные изменения не всегда протекают по сценарию постоянного ухудшения. Почти у половины участников — 45,15% — за время исследования заметно улучшился как минимум один показатель физического или когнитивного состояния. В частности, ученые оценивали память и скорость ходьбы.

Впрочем, такие результаты не свидетельствуют о буквальном омоложении организма. Естественные процессы старения продолжаются, но в то же время человек даже в пожилом возрасте может сохранять значительный потенциал для адаптации, а некоторые функции организма способны демонстрировать положительную динамику.

Как отношение к старению может изменить жизнь

Ученые обратили внимание на еще один фактор — восприятие человеком собственного возраста. Речь идет не о том, чтобы отрицать проблемы со здоровьем или надеяться остановить старение благодаря оптимистичному настрою.

Важно то, как эти убеждения сказываются на поведении. Если человек не воспринимает возраст как повод отказаться от активной жизни, он может и в дальнейшем заниматься физическими упражнениями, поддерживать контакты с окружающими, учиться и искать новые увлечения.

Обратный эффект возможен, когда старение ассоциируется прежде всего с ограничениями. Профессор гериатрии Медицинской школы Икана на Маунт-Синай Розанна М. Лейпциг отмечает, что представления о собственной старости могут сказываться на повседневном поведении.

Например, убеждение, что та или иная деятельность уже «не для моего возраста», может заставить человека все меньше двигаться, сокращать общение или не пользоваться средствами, способными облегчить повседневную жизнь. К таким средствам относятся, в частности, слуховые аппараты.

На поведенческом аспекте делает акцент и директор Института исследований старения Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна Нир Барзилай. По его словам, более позитивное восприятие возраста может способствовать готовности получать новый опыт, что, в свою очередь, создает нагрузку на нервную и опорно-двигательную системы.

Мозг продолжает приспосабливаться

Способность человека развиваться в пожилом возрасте связана, в частности, с нейропластичностью. Мозг не теряет полностью способности создавать новые связи между нейронами и изменять уже сформировавшиеся нейронные сети.

Это не отменяет возрастных изменений и не означает, что их можно полностью обратить вспять. В то же время такое свойство мозга помогает понять, почему люди могут учиться и приспосабливаться к новым обстоятельствам даже в пожилом возрасте.

Именно поэтому изучение другого языка, занятия музыкой или творчеством, освоение цифровых технологий или незнакомого сложного хобби могут создавать дополнительную когнитивную нагрузку. Во время такой деятельности приходится концентрироваться, запоминать информацию и постоянно усваивать что-то новое.

В то же время важен характер занятий. Если человек просто многократно выполняет давно знакомое упражнение, мозг получает меньше новых задач, чем во время обучения, которое регулярно требует освоения новой информации или навыков.

Почему важно не терять мышечную силу

С возрастом меняется не только мозг, но и физическое состояние организма. Мышечная масса постепенно уменьшается, однако скорость этого процесса не одинакова для всех.

Мышцы продолжают реагировать на физическую нагрузку и в пожилом возрасте. При этом для поддержания силы не обязательно заниматься интенсивными спортивными тренировками. Нагрузку можно создавать с помощью упражнений с собственным весом, эспандеров или небольших отягощений.

В данном случае главное — не установление спортивных рекордов, а поддержание силы, необходимой в повседневной жизни. Она помогает самостоятельно вставать со стула, ходить по лестнице, нести покупки и сохранять равновесие.

Кроме того, польза от движения не ограничивается работой мышц. Физическая активность связана с состоянием сердечно-сосудистой системы, обменом веществ, равновесием и функционированием мозга.

Общение — еще одна тренировка для мозга

Сохранять активность помогают и социальные контакты. Общение важно не только как источник эмоциональной поддержки — оно также заставляет мозг постоянно обрабатывать информацию.

Даже обычный разговор включает в себя сразу несколько процессов: нужно следить за словами собеседника, удерживать информацию в памяти, формулировать ответ и реагировать на смену темы. Подобную нагрузку могут создавать настольные игры, совместные прогулки и участие в общественной деятельности.

Наличие социальной жизни также помогает поддерживать повседневную активность. Встречи и совместные занятия дают повод выходить из дома, больше двигаться и не терять привычного ритма дня.

Поэтому сужение круга общения с возрастом не обязательно должно приводить к изоляции. Новые социальные контакты можно налаживать через учебные курсы, клубы по интересам, волонтерские инициативы или другие сообщества.

Не все изменения стоит объяснять возрастом

Некоторые проблемы, которые часто автоматически связывают со старением, могут иметь иные причины. Это касается, в частности, нарушений сна и ухудшения слуха.

Сон с годами действительно может меняться и становиться менее непрерывным. Однако длительные проблемы со сном не стоит без дополнительного обследования объяснять исключительно возрастом. Причиной могут быть боль, определенные заболевания, нарушения сна или побочные эффекты лекарств.

Потеря слуха также может влиять на повседневную жизнь гораздо сильнее, чем кажется. Когда человеку трудно поддерживать разговор, он может начать избегать контактов с окружающими, что постепенно повышает риск социальной изоляции. Проверка слуха и использование слухового аппарата, когда он необходим, могут помочь дольше сохранять самостоятельность.

Не следует автоматически считать нормальным проявлением старения внезапное ухудшение памяти, проблемы с равновесием и ходьбой, частые падения или резкое снижение работоспособности. Такие изменения могут иметь причины, требующие медицинского обследования.

Поэтому регулярные осмотры остаются актуальными независимо от возраста. Речь идет, в частности, о контроле артериального давления, показателей уровня сахара и липидов в крови, прохождении необходимых скринингов и периодическом пересмотре принимаемых человеком лекарств.

Одного позитивного мышления недостаточно

Исследователи не делают вывода о том, что оптимизм сам по себе способен замедлить биологическое старение, омолодить организм или предотвратить возрастные заболевания. Положительного настроя для этого недостаточно.

Его возможное влияние проявляется в поведении. То, как человек оценивает свои возможности в пожилом возрасте, может определять, будет ли он продолжать двигаться, тренировать мозг, поддерживать социальные связи и оставаться максимально самостоятельным.

Если человек не считает свой возраст препятствием для обучения, физической активности, общения или получения нового опыта, он с большей вероятностью будет продолжать такую деятельность. В то же время убеждение, что после определенного возраста что-то делать «уже поздно», может приводить к добровольному отказу от активности.

Исследования показывают, что возрастные изменения не происходят одинаково во всех сферах. С годами могут ослабевать мышцы, ухудшаться равновесие, слух, зрение или некоторые когнитивные функции. В то же время другие способности могут сохраняться значительно дольше — в частности, словарный запас, приобретенные знания и умение управлять эмоциями. Более того, пожилой возраст не лишает человека способности осваивать что-то новое.

Именно поэтому здоровое старение — это не попытка избежать естественных возрастных изменений. Речь идет, прежде всего, о том, чтобы как можно дольше оставаться подвижными и самостоятельными, поддерживать работу мозга и сохранять высокое качество жизни.

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