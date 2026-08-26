Почему владельцы собак в Беларуси платят налог, а кошатники нет?23
- 26.08.2026, 8:45
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В Министерства ЖКХ ответили.
Почему владельцы собак платят налог, а кошатники нет, объяснила БелТА заместитель начальника управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Надежда Севрук.
— Почему налог платят владельцы собак, а владельцы других животных-компаньонов нет? В первую очередь здесь идет взаимоувязка с благоустройством и уборкой территории. Сегодня налог не является целевым. Он просто поступает в местный бюджет, который сам решает, куда его распределить, — рассказала она.
По словам замначальника управления, владельцы становятся более ответственными и все чаще регистрируют своих питомцев.