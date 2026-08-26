У Путина солгали о цели визита директора ЦРУ в Москву 6 26.08.2026, 7:42

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Джон Рэтклифф

Фото: Getty Images

Версия Кремля расходится с тем, о чем писали мировые СМИ.

Вчера в Москву с не анонсированным визитом прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В Кремле уже слегка выдали версию о целе визита, но она не совпадает с тем, о чем писали СМИ.

Об этом сообщает The Washington Post.

На вопрос о цели визита директора ЦРУ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил изданию, что это было «установление контактов между службами безопасности». Предоставить дополнительные подробности он отказался, хотя в комментарии ТАСС рассказал, что контакты главы ЦРУ с диктатором РФ Владимиром Путиным в рамках этой поездки не планировались.

При этом WP отмечает, что ранее во вторник Песков заявлял, что у Кремля нет информации о прибывших в московский аэропорт «Внуково» военных самолетов США. Он говорил, что российская сторона не планирует встречаться с представителями администрации США на этой неделе.

Также издание пишет, что прибывший в Москву американский самолет C-17A Globemaster III - это основной тяжелый транспортный самолет Минобороны США. Этот тип самолета особенно ценен для важных дипломатических визитов, позволяя лидерам привозить с собой специализированную технику, электронное оборудование и вспомогательный персонал.

Согласно данным Flightradar24, самолет C-17A вылетел с объединеннной базы Эндрюс в воскресенье вечером, направляясь в столицу Латвии город Ригу. Видимо, транспорт там и находился около 24 часов, после чего во вторник утром, 25 августа, вылетел в Москву. В столице РФ C-17A был уже после 9 утра.

Этот же сервис показывает, что дальше самолет вылетел из Москвы примерно после 17:30 по местному времени и приземлился в Риге чуть более чем через час. Таким образом, C-17A был в Москве около восьми с половиной часов.

Что писали СМИ о визите директора ЦРУ

Источник РБК-Украина рассказал, что Вашингтон попросил Киев не атаковать Москву в ближайшие дни на время визита американской делегации. Собеседники FT уточнили, что просьба о паузах касалась периода с 24 по 26 августа и затрагивала не только Москву, но и Питер, и северные регионы России.

По словам источника РБК-Украина, после встречи американцы пообедали вернуться с деталями.

Тем временем The Wall Street Journal писало, что США получили разведданные о ранней подготовки России к мобилизации и о планах «проверить решительность НАТО». Аналитики сказали изданию, что этот визит - это предупреждение Москве не делать такой шаг.

Также ряд СМИ предполагали, что директор ЦРУ якобы обсудит в Москве взаимное прекращение ударов по энергетике и портам Украины и России, а также превращение огня в Сумской и Харьковской областях в качестве шагов к общей деэскалации и перспективы завершения войны.

Важно добавить, что последний известный визит директора ЦРУ в Москву состоялся в ноябре 2021 года, когда Уильям Бернс, возглавлявший агентство при президенте Джо Байдене, предостерег диктатора РФ Владимира Путина и его ближайших помощников от нападения на Украину и подробно объяснил, к чему это приведет. Дальше, как известно, Москва начала полномасштабное вторжение в течение нескольких недель.

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