Почему преступники любят китайскую экономику? 1 26.08.2026, 5:59

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Пекин не может — или не хочет — принять жесткие меры.

Китайская экономическая мощь помогает не только легальному бизнесу, но и транснациональным преступным сетям. По оценке исследователя Элвина Камбы, нелегальная экономика, связанная с Китаем, может приносить около $1 трлн в год — сумму, сопоставимую с ВВП Швейцарии, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Китайские финансовые и торговые структуры используются для самых разных незаконных операций. Речь идет о покупке санкционной нефти Ирана, отмывании денег мексиканских наркокартелей, обналичивании криптовалюты, украденной северокорейскими хакерами, а также деятельности мошеннических центров в Юго-Восточной Азии.

По данным, приведенным Камбой, около двух третей контрафактных товаров, изымаемых таможенными службами по всему миру, происходят из Китая или проходят через Гонконг. Кроме того, связанные с китайскими преступными группировками мошеннические центры могли принудительно привлечь к работе более 300 тысяч человек из как минимум 66 стран.

При этом Пекин периодически проводит масштабные операции против преступных сетей. В частности, совместные действия Китая и Мьянмы с 2023 года привели к задержанию более 57 тысяч граждан КНР, подозреваемых в телефонном мошенничестве. Однако, считают авторы, эти меры не смогли существенно сократить масштаб теневой экономики.

Одной из причин исследователь называет строгий контроль за движением капитала. «Ограничения создают спрос на подпольные банковские схемы, которые сначала использовались для вывода частных средств за рубеж, а затем стали удобным инструментом для преступников», — пишет Камба.

Другой фактор — промышленный переизбыток Китая. Дешевые строительные материалы, электроника и оборудование позволяют быстро создавать крупные мошеннические центры и другие нелегальные предприятия в странах Юго-Восточной Азии.

«Преступные группы использовали ключевую финансовую и коммерческую инфраструктуру, которая возникла в ответ на жесткий контроль Китая за капиталом и промышленный переизбыток», — пишет исследователь.

Камба также считает, что Пекин не всегда заинтересован в полном уничтожении этих каналов. Подпольные финансовые сети помогают поддерживать торговлю с Россией, Ираном и другими странами, позволяя китайским властям сохранять дистанцию от операций, способных вызвать международные санкции.

«То, что может выглядеть как набор несвязанных преступлений, на самом деле переплетено с дисбалансами китайской модели роста и внешней политикой страны», — убежден автор.

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