CNN: Иран угрожает убить младшего сына Трампа 25.08.2026, 23:42

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БЭРРОН ТРАМП

ФОТО: CHIP SOMODEVILLA/REUTERS

Секретная служба США отреагировала на видео с угрозами.

Иранский государственный телеканал показал видео с угрозами в адрес Бэррона Трампа — младшего сына президента США Дональда Трампа. Секретная служба США заявила, что ей известно об этом ролике и она расценивает его как потенциальную угрозу.

Об этом сообщает CNN.

После убийства Али Хаменеи радикальные иранские СМИ неоднократно угрожали Трампу и его семье. Ранее мишенью была Мелания Трамп, однако, похоже, это первый случай, когда публичной мишенью стал их сын Бэррон.

«Секретная служба США знает об этом видео и расследует все, что может быть воспринято как угроза нашим подопечным», — заявил представитель Секретной службы Нейт Херринг.

Из соображений оперативной безопасности Секретная служба отказалась обсуждать этот вопрос.

Почти трехминутное видео начинается с надписи на английском языке: «Где убить Бэррона Трампа?!». В нем демонстрируются стилизованные графические изображения мест, где бывает младший Трамп, в частности Trump Tower в Нью-Йорке.

В конце видео диктор заявляет, что люди «с нетерпением ждут получения нашего вознаграждения в размере 10 миллионов долларов».

В минувшие выходные видео транслировала иранская государственная телерадиокомпания Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), которую считают близкой к радикальному крылу иранского режима. Руководителя этой организации непосредственно назначает верховный лидер Ирана.

По словам источника, меры безопасности постоянно пересматривают и корректируют с учетом информации о потенциальных угрозах, которую получают Секретная служба, другие государственные органы, полиция и спецслужбы других стран.

11 августа издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп покинул Турцию после саммита НАТО в рамках тщательно спланированной секретной операции, а не по протоколу, чтобы избежать угрозы покушения со стороны Ирана.

По информации издания, Трампа спрятали в фургоне с едой в аэропорту, а затем тайно доставили на военный самолет.

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