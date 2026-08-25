В Беларуси обнаружили целое поле дикой конопли 20 25.08.2026, 22:23

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Фото: Крепость / Telegram

Стихийную плантацию давили трактором.

В Пинском районе обнаружили большое поле с запрещенной культурой. Подробности рассказали в Telegram-канале УВД Брестского облисполкома.

Правоохранители совместно с сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГОВД уничтожили значительные объемы дикорастущей конопли.

Фото: Крепость / Telegram

На площади в почти гектар росло 55 т запрещенного растения. Для уничтожения привлекли сразу два трактора ближайшего сельскохозяйственного предприятия.

«Такой объем уничтоженного растительного сырья стал рекордным для Пинщины», – отметили в милиции.

Всего за 2026 год в районе нашли 20 мест произрастания запрещенных к культивированию растений. Активную помощь оказывают сами местные жители.

Фото: Крепость / Telegram

Полученные сведения проверяются, после чего на участок направляются сотрудники милиции, а в случае необходимости – и техника, которая уничтожает посевы запрещенных к культивированию растений.

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